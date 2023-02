Pro-Wash Schorndorf: Warum jetzt auch SUVs durch die Waschanlage kommen

Für Klimaaktivisten sind Geländewagen und SUVs eine einzige Katastrophe und mit für den Klimawandel verantwortlich. Doch Tatsche ist: In Deutschland werden immer mehr dieser überdimensionierten Stadtgeländewagen zugelassen. Die Autos werden immer größer und die Reifen breiter – also haben sich Ralph und Simona Lindacher der Nachfrage angepasst und vergangene Woche ihre „Pro-Wash“-Autowaschanlage in Schorndorf umgebaut: Statt einer Schleppkette, die Autos mit einer maximalen Reifenbreite von 305 Millimeter durch die Waschanlage gezogen hat, gibt es jetzt ein Kunststoffförderband, das für Reifenbreiten bis zu 375 Millimeter geeignet ist.

Ruhigere Fahrt durch die Waschanlage

War für Fahrer/-innen von SUVs oder Autos mit dicken Felgen und Niederquerschnittsreifen hier bisher kein Durchkommen, können sie die Waschanlage an der Hegelstraße jetzt nutzen.

„Das Förderband ist“, sagt Ralph Lindacher, der die Autowaschanlage 2005 übernommen hat, „nicht nur reifen- und felgenschonender als die Schleppkette, die Fahrzeuge kommen auch deutlich ruhiger durch die Waschanlage.“

Deutlich gestiegene Energiekosten

Einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag haben Lindachers in die Waschanlage investiert. Außer dem Förderband wurde auch eine neue Hybrid-Dachbürste eingebaut. Dass die Betreiber zuletzt die Preise für ihre Kunden anheben mussten, hängt, sagen sie, aber auch mit deutlich gestiegenen Energiekosten zusammen.