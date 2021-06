Der Einsatz der Eltern, Großeltern und Anwohner hat sich gelohnt. In der Sitzung am Donnerstagabend hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, den Spielplatz am Pappelweg doch nicht zu schließen. Die Verwaltung, die SPD, die GLS und die CDU hatten entsprechende Anträge eingebracht. „Wir sind alle sehr sehr glücklich, dass unser Spielplatz Pappelweg erhalten bleibt und freuen uns, dass wir die Stadträtinnen und Stadträte und auch die Stadtverwaltung mit unseren Argumenten und unserem