Qualitätssiegel: Wie Unternehmen in Schorndorf seniorenfreundlich werden

Die sogenannten Baby-Boomer kommen in die Jahre. Das hat demografisch zur Folge, dass die Senioren ab 65 plus mit Abstand den am stärksten wachsenden Bevölkerungsanteil bei uns ausmachen. Die Lebenserwartung steigt zudem kontinuierlich an, mit ihr die Zahl derjenigen Menschen, die mit altersbedingten Einschränkungen konfrontiert sind. Dass auf diese Rücksicht genommen wird, ist ein Anliegen des Schorndorfer Seniorenforums.

Belange älterer Menschen beachten

Seit 2000 führte es deshalb zusammen mit Schorndorf Centro und dem Bund der Selbstständigen (die gerade fusionierten) eine Zertifizierungskampagne für seniorenfreundlichen Service durch. Geschäfte, Gesundheitseinrichtungen, wie etwa Apotheken, und Dienstleister, die sich daran erfolgreich beteiligten, erhalten ein Qualitätssiegel, das, wie Heinz-Jürgen Kopmann, der stellvertretende Vorsitzende des Seniorenforums, bei der Abschlussfeier der jüngsten Zertifizierungsrunde in der Künkelin-Halle sagte, „die Unternehmen auszeichnet, die nachweislich die Lebenssituation und die Belange älterer Menschen in ihrer täglichen Arbeit in besonderer Weise beachten“.

Und, so Kopmann, „das Ergebnis ist nicht nur beeindruckend, sondern geradezu überwältigend: 93 Prozent aller Teilnehmenden haben unsere Anforderungen zu über 90 Prozent erfüllt!“ Beurteilungskriterien waren dabei etwa das Vorhandensein von Barrierefreiheit, beidseitigem Geländer, das Angebot von Sitzgelegenheiten, rutschfestem Bodenbelag, kostenlosem Trinkwasser, seniorengerechten Portionen, Kenntnisse des Personals in Erster Hilfe und der Schulung im Umgang mit verwirrten Kunden.

800 Schorndorfer an Demenz erkrankt

Das Thema Altersdemenz rückte damit in die Aufmerksamkeit. In seinem Fest-Vortrag gab Matthias Hahn, leitender Arzt der Geriatrie am Rems-Murr-Klinikum Schorndorf, dazu Informationen und Tipps. Inzwischen, so Hahn, gebe es statistisch 800 Schorndorfer, die an leichter bis schwerer Demenz erkrankt sind. Wie mit ihnen souverän im Geschäftsleben umgehen? Dazu müsse auch das Personal geschult werden.

„Wir wollen“, so Kopmann, „eine stärkere Fokussierung auf die Themen Empathie, Mitgefühl und Achtsamkeit lenken.“