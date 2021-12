Eine weitere Auflage gibt es in der Daimlerstadt, die es zu beachten gilt: Auf Grundlage des Versammlungsgesetzes der Landesregierung hat die Stadt Schorndorf als Versammlungsbehörde am Donnerstagmittag folgende Allgemeinverfügung erlassen: Hiermit werden die Veranstaltung von und Teilnahme an folgenden öffentlichen Versammlungen oder Aufzügen unter freiem Himmel auf der Gemarkung der Stadt Schorndorf verboten.

Untersagt werden alle mit generellen Aufrufen zu „Montagsspaziergängen“