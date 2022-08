Radsportler fahren durch Schorndorf: Laut Polizei keine Probleme

Die Deutschland-Tour mit ihrem Radrennen für Hobbyradsportler und -sportlerinnen sorgte am Sonntag für einen Ausnahmezustand in der Region. Als die Radler am Sonntag Schorndorf erreichten, hatten sich schon einige Zuschauer eingefunden, unter anderem beim Krankenhaus. Bevor sie in Schorndorf eintrafen, fuhren die Radsportler unter anderem auch durch Winterbach und Remshalden. Aufgeregt hatten sich einige Menschen über die Sperrungen, die die Deutschland-Tour verursachte. Auch in Schorndorf, Remshalden und Winterbach kam es durch die Veranstaltung zu gesperrten Strecken. Zu größeren Problemen oder Vorfällen kam es dadurch laut der Polizei aber nicht.