Ralf Riedel aus Schorndorf sauer: "Wer hat meine Obstbäume zerstört?"

Als Ralf Riedel am Dienstagabend auf eines seiner Stückle kam, war er geschockt. Eigentlich wollte er nur seiner Mutter, die auf Heimatbesuch war, die 21 neuen Obstbäume zeigen, die er in den vergangenen zwei Jahren hier gesetzt hatte. Aber: Wenige Tage vorher muss ein Vandale sein Unwesen auf dem Grundstück zwischen Schorndorf-Miedelsbach und Steinenberg getrieben haben.

Als Riedel und seine Mutter aufs Stückle kamen, trauten sie ihren Augen kaum: Nicht nur, dass ein Stuhl in einen Baum geschleudert worden war. Sechs der jungen Bäume, die inzwischen auch schon Größen um die 1,60 Meter erreicht hatten, waren beschädigt. So sehr, dass sie nicht mehr zu retten sind und ersetzt werden müssen.

Sein Engagement ist ein Investment für nachfolgende Generationen

Der Haubersbronner, der einen Motorradservice in Schorndorf betreibt, ist sich sicher: „Derjenige, der das gemacht hat, hatte Ahnung, wie man einen Baum bearbeitet.“ Die sogenannten Leitäste seien professionell ausgerissen worden. „Das sind die Hauptäste eines Baumes, von dem die anderen dann abgehen.“ So könne nur ein Kenner Bäume zerstören.

Komplett umgetreten wurden eine Hedelfinger Riesenkirsche (sie wurde komplett herausgerissen), zudem wurden ein Williams-Christ-Birnbaum und vier Apfelbäume der Sorten Rubinola, Cox, Topaz und Ontario zerstört. „Ein Teil davon waren Allergiker-Bäume“, berichtet Riedel. Und die hat er – wie jeden anderen Baum auch sehr bewusst ausgewählt.

Denn: Sein Einsatz für Streuobstwiesen ist ein ganz bewusster. „So ein Baum kann bis zu 100 Jahre alt werden, ich mach das für die Generationen nach uns. Die Bäume werden mich überleben, auch meine Kinder.“ Und in der mehrere Jahrzehnte entfernten Zukunft, so schätzt er, werden Allergien eher häufiger als seltener sein.

Schon die Großmutter vermittelte Riedel den Sinn für Streuobstwiesen

„Ich mach’ das alles aus Idealismus heraus.“ Seit 2019 hat er auch auf anderen Grundstücken in der Gegend insgesamt rund 80 Hochstämme neu gepflanzt. Los ging es damals, als er das vererbte Stückle der Großmutter übernommen hatte. Im Zuge dessen nahm er sich auch anderer inzwischen verwaister Stückle an.

Dankbar sei er für die Unterstützung, die er damals als Neuling vom Obstbauverein Haubersbronn und einem Baumwart aus Steinenberg bekommen hatte. Mit deren Hilfe hat er inzwischen rund 1,5 Hektar Streuobstwiese verjüngt. Der Bestand auf den meisten Wiesen war alt, die meisten Bäume waren hohl, brachten kaum noch Ertrag.

Stücklespflege kostet mehr Arbeit, als Ernteertrag dabei herauskommt

„Viele Streuobstwiesen sind über die Jahre hinweg vernachlässigt worden, betagte Hochstämme wurden nicht mehr ersetzt.“ Das sei früher noch ganz anders gewesen, er selbst habe die Bedeutung von Streuobstwiesen von seiner Großmutter vermittelt bekommen.

„Ich hab’ alle alten Bäume jetzt ersetzt, damit es wieder nachhaltig wird.“ Riedel geht davon aus, dass er in den kommenden vier bis fünf Jahren die neu gesetzten Bäume noch gießen muss. Natürlich koste die Stücklespflege auch deshalb derzeit viel Arbeit, mehr als er an Obsternte einfahren kann.

Aber darum geht es dem Miedelsbacher auch nicht. Ihm geht es darum, für die Menschen der Zukunft eine sichere, regionale und alternative Nahrungsquelle bereitzustellen.

Riedel baut an einem kleinen Streuobstparadies für Vögel, Eidechsen und Insekten

Und damit auch ausreichend Bienen, Hummeln und andere Insekten den Weg auf seine Stückle finden, und die Obstbäume fleißig bestäuben, legt er zudem eine Blumenwiese nach der anderen an. Zusätzlich gepflanzte Zierapfelbäume dienen als garantiert passende Befruchtungspartner für seine Obstbäume.

Dazu hat er 21 Vogelhäuschen installiert. „Ich füttere auch das ganze Jahr hindurch.“ Drei Kilo Futter verschlingen die Vögel auf seinen Grundstücken pro Woche - auch sommers. Ligusterhecken dienen Schmetterlingen als Unterschlupf. Auch Zauneidechsen und Blindschleichen hat er schon zwischen seinen Bäumen entdeckt, im Gehölz nisten Vögel – ein kleines Streuobstidyll.

Klar ist: Riedel investiert eine Menge Arbeit in seine Stückle. Ein gesetzter Baum kostet rund 70 Euro, dazu kommen die vielen Stunden an Arbeit, die er hineingesteckt hat. „Wenn dann jemand einfach die Bäume zerstört, kommt schon das Gefühl der Bitterkeit in einem hoch. Warum macht ein Mensch so etwas?“ Der Baum könne doch nichts dafür.

„Das ist ein Anschlag auf die Person, die das macht und ein Anschlag auf die Natur. Wenn wir so weitermachen, dann können wir unseren nachkommenden Generationen nichts mehr übergeben.“

Wer hat etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizei

Der Miedelsbacher hat nun bei der Polizei Anzeige erstattet. Klar sei aber auch, dass wenig Hoffnung bestehe, den Täter zu finden. Als Riedel am Donnerstag, 2. März, auf dem betreffenden Stückle war, war noch alles in Ordnung. Dann am Dienstagabend, 7. März, waren die Bäume schon zerstört worden.

Er hofft nun, dass Menschen, die im Zeitraum dazwischen ungewöhnliche Bewegungen mitbekommen haben, sich ebenfalls bei der Polizei melden und ihre Hinweise weitergeben.