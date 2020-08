Alles Schnee von gestern, was da in Minneapolis mit Georg Floyd passiert ist, als ein amerikanischer Polizist sein Knie so lange auf Georg Floyds Hals drückte, bis der schließlich starbt? Schon zu lange her, um jetzt noch darüber Wort zu verlieren? Zu weit weg, um hier relevant zu sein? Nein. Für Arnold Kumordzie ist es nie vorbei. Das, was da vor einigen Wochen in Amerika passierte. Er kann nämlich nicht raus aus seiner Haut – und die ist schwarz. Rassismus ist ein Thema, das ihn immer