Ratten in Kita und Jugendzentrum: Einrichtungen in Schorndorf geschlossen

Nachdem in der Kita Spatzennest im Schorndorfer Hammerschlag nicht nur eine Ratte entdeckt wurde, sondern bei einer Gebäudebegehung in den Gruppenräumen auch Kotspuren aufgetaucht sind, hat die Stadt Schorndorf den Kindergarten gegenüber dem Club Manufaktur umgehend geschlossen. Gleiches gilt für das Jugendzentrum Hammerschlag, das sich im selben Gebäude befindet. Mittlerweile ist ein Kammerjäger vor Ort. Über die genaue Populationsgröße der Ratten kann die Stadt zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen.

Die Kita Spatzennest hat 15 Betreuungsplätze. Sieben Kinder, deren Eltern beide berufstätig sind, können diese Woche in der Notbetreuung in der Kita Wirbelwind unterkommen. Die Stadt arbeitet in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden wie dem Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) an einer Lösung, damit schnellstmöglich wieder alle Kinder betreut werden können.

Ausweichmöglichkeit für Jugendarbeit

Die Mitarbeiter des Jugendzentrums haben bereits Ausweichmöglichkeiten für ihre Jugendarbeit gefunden, sodass die Betreuung der Jugendlichen gesichert ist. Lediglich zwei geplante Veranstaltungen müssen abgesagt beziehungsweise in andere Räumlichkeiten verlegt werden.

Dass es in diesem Jahr mehr Ratten gibt als sonst, kann die Pressestelle im Rathaus nicht bestätigen: „In Schorndorf lagen die Meldungen auf einem ähnlichen Niveau wie in den vergangenen Jahren.“ Bisher wurden diese gesammelt und dann eine Fachfirma mit der Rattenbekämpfung beauftragt. Künftig sollen über einen Dauerauftrag ganzjährig Köderboxen aufgestellt werden. Wo genau das der Fall sein wird, richtet sich nach bekannten Stellen im Stadtgebiet sowie Meldungen aus der Bürgerschaft.

Gebäudetechnische Begehungen finden in der Regel ein- bis zweimal im Jahr in allen städtischen Gebäuden oder auf Zuruf statt. Im Fall der Kita Spatzennest wurde eine Ratte gesichtet, woraufhin am Montag sofort eine Begehung stattfand und die Institution umgehend geschlossen wurde.