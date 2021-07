Mit einer knappen Mehrheit konnte sich Matthias Klopfer am Sonntag bei der OB-Wahl in Esslingen gegen seinen Mitbewerber Daniel Töpfer durchsetzen. Jetzt steht fest: Nicht nur Esslingen, auch Schorndorf bekommt noch in diesem Jahr also einen neuen Oberbürgermeister. Nach 15 Jahren im Amt wechselt Klopfer demnächst von der Rems an den Neckar. In Schorndorf wie Esslingen ruft das im Netz gemischte Reaktionen hervor.

"Habe viel von ihm gelernt"

Die fraktionslose Stadträtin