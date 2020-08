Was als eine Fassadensanierung an der Gottlieb-Daimler-Realschule begann, ist inzwischen eine umfassende Baumaßnahme geworden. Während nämlich die maroden Fassadenteile abgenommen wurden, tauchten mehr und mehr Probleme an der Substanz der Schule auf. Und so wird nun auch noch im Inneren des ersten Bauabschnittes etliches getan, an den Böden, an den Wänden. Zudem muss jener Teil der Schule, der vom zweiten Bauabschnitt betroffen ist, in andere Schulbereiche umziehen - beispielsweise das