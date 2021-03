Einfach in der Funktion, komfortabel und günstig sollen die blauen Pedelecs sein, so zumindest das Versprechen von Regio-Rad Stuttgart. Doch hält es auch einem Praxistest stand?

Am Karlsplatz gegenüber dem Bahnhof stehen die Räder von Regio-Rad in einer Reihe an ihrer Station. Doch bevor es richtig losgehen kann, installiere ich mir erst mal die App von Regio-Rad („RegioRad Stuttgart“) auf dem Smartphone und melde mich an. Ich muss einen der drei Tarife auswählen. Regio-Rad