Regio-Rad: Warum Schorndorf, Urbach und Winterbach aus dem Vertrag aussteigen

Die blauen Regio-Räder stehen am Karlsplatz zum Ausleihen bereit, doch in der Stadt sind die E-Bikes so gut wie nicht zu sehen. Richtig in Fahrt sind die Leihräder eigentlich von Anfang an nicht gekommen, doch jetzt zieht Schorndorf die Reißleine: Die Ausleihzahlen sind so miserabel, dass die Stadt – auf der Suche nach Einsparpotenzialen – im Zuge der Haushaltsberatungen im Herbst 2022 entschieden hat, zum Oktober 2023 aus dem Regio-Rad-Vertrag auszusteigen.

Seit Beginn der Gartenschau im Mai 2019 gibt es Regio-Räder in Schorndorf. Und zunächst wurde das Angebot, das es anfangs nicht nur am Busbahnhof, sondern auch am Oskar-Frech-Bad gab, auch rege genutzt: 250 Entleihen sind fürs Jahr 2019 registriert. 2020 waren’s gerade noch halb so viele und 2022 schon weniger als 80. Und obwohl die Stadt Radentleihstationen grundsätzlich begrüßt, da sie laut Pressesprecherin Claudia Lösler „ein wichtiger Baustein auf der sogenannten letzten Meile sein können, um nachhaltige Mobilitätsformen miteinander zu verbinden“. Voraussetzung sei jedoch, schiebt Lösler nach, „ein engmaschiges Entleihnetz, welches technisch zuverlässig ist und genügend Räder zur Verfügung stellt“. Die Tatsache, dass es in Schorndorf lediglich eine Entleihstation gibt, mache es für die Nutzer weniger attraktiv, findet Lösler.

Geringe Nachfrage: Auch Winterbach und Urbach sind auf dem Absprung

Doch nicht nur Schorndorf zieht die Reißleine, auch Winterbach hat sich entschieden, zum Herbst 2023 aus dem Vertrag auszusteigen. Seit 2019 gibt es eine Station im Ort, doch die Ausleihzahlen, sagt Bürgermeister Sven Müller auf Anfrage, „sind seit dem Jahr der Gartenschau stetig in großen Schritten Jahr für Jahr gesunken“. Die Gemeinde hat sich bisher mit 6000 Euro im Jahr am Ausleihsystem beteiligt. Der finanzielle Aufwand, begründet Bürgermeister Sven Müller den Ausstieg, stehe in keinem Verhältnis mehr zur Nutzung.

Die Gemeinde Urbach, die bereits seit 2018 bei Regio-Rad dabei ist, ist ebenfalls auf dem Absprung: „Die Ausleihzahlen haben sich nach 2019, als die Remstal-Gartenschau stattfand und die meisten Pedelec-Leihen zu touristischen Zwecken genutzt wurden, kontinuierlich nach unten bewegt.“ 85 Ausleihen waren’s noch 2019, gerade mal 25 im vergangenen Jahr. Trotz der Möglichkeit der Anschlussmobilität am Urbacher Bahnhof habe sich gezeigt, dass sich das Interesse bei Pendlern und Ausflüglern in Grenzen hält. Die Kosten für die Station mit fünf Pedelecs belaufen sich pro Jahr auf 6500 Euro. Umgerechnet auf die 25 Ausleihen im vergangenen Jahr sind das nach Rechnung von Achim Grockenberger, Leiter des Kultur- und Ordnungsamtes, 260 Euro pro ausgeliehenem Regio-Rad. Ein viel zu hoher Kostenaufwand, findet die Gemeindeverwaltung, die dem Gemeinderat darum vorschlagen will, das von Regio-Rad Stuttgart angebotene Sonderkündigungsrecht zum 31. Dezember 2023 wahrzunehmen.

Im Stuttgarter Rathaus, von wo aus die Verbreitung des Regio-Rad-Verleihsystems der Deutschen-Bahn-Tochter DB Connect vorangetrieben wird, ist man laut Presseberichten dennoch so positiv gestimmt, dass ein Ausbau von derzeit 250 auf mehr als 290 Stationen angestrebt wird und künftig auch Rudersberg und Welzheim zum Regio-Rad-Verbund gehören sollen.

Und obwohl sich in Schorndorf ein Abwärtstrend schon im Jahr nach der Gartenschau abzeichnete, gab sich Ralf Maier-Geisser, der für eine aktuelle Anfrage nicht zu erreichen war, als Projektverantwortlicher im Stuttgarter Rathaus vor zweieinhalb Jahren noch optimistisch – und sah die Schorndorfer Station auf einem guten Weg: Trotz Corona und schwacher Frühlingsmonate sei man schon ganz nah am Wert des Gesamtjahres 2019. 224 Ausleihen in den ersten drei Quartalen 2020, das sei durchaus beachtlich, stellte Maier-Geisser damals fest – immerhin fehle in Schorndorf eine sogenannte Gegenstation, also eine Station, die einen Binnenverkehr ermöglichen könnte.

Dass es die blauen Regio-Räder in Schorndorf gibt, dafür hat sich die Stadt im Gartenschaujahr ziemlich ins Zeug gelegt und sich mit 75 000 Euro an den damals eingerichteten 13 Stationen in der Region beteiligt und eine monatliche Servicegebühr von 1000 Euro bezahlt. Die aktuelle Kostenbeteiligung liegt nach Auskunft von Stadtsprecherin Lösler bei 11.000 Euro im Jahr.

Fahrrad-Ausleihe: Eigentlich einfach und preislich attraktiv

Am Ausleihvorgang, der zumindest für internet-affine Menschen mit vorheriger Registrierung im Internet, mit der Regio-Rad-App oder der Polygocard relativ unkompliziert ist, kann’s eigentlich nicht liegen. Und auch nicht am Preis: Für Polygocard-Inhaber ist die erste Viertelstunde kostenfrei, danach werden sechs Cent pro Minute fällig und zehn Euro für 24 Stunden, die Grundgebühr von drei Euro im Jahr wird als Fahrtguthaben angerechnet. Im Basis-Tarif ist die Regio-Rad-Minute mit acht Cent etwas teurer, der Tagestarif liegt bei 16 Euro und die Grundgebühr bei drei Euro im Jahr. Im Nachttarif zwischen 18 und 9 Uhr am Folgetag kostet ein Regio-Rad pauschal sogar nur 1,50 Euro (polygoCard-Tarif) beziehungsweise zwei Euro (Basis- und Light-Tarif).

Womöglich hängt die geringe Auslastung aber auch damit zusammen, dass ein Leihfahrradsystem, das in der Metropole gut funktionieren mag, trotz aller Anstrengungen kein Erfolgssystem für die schwäbische Kleinstadt oder ländliche Gemeinden ist, wo man sich sein E-Bike halt doch lieber selbst kauft und ansonsten viele Wege auch zu Fuß machen kann. Und auch wenn es für Urbach nicht zutrifft, Achim Grockenberger gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass die hohe Anzahl von Vandalismusschäden im gesamten Netz die Verfügbarkeit der Räder und Pedelecs zum Teil erheblich einschränkt. Dazu kommt, dass es besonders mühsam ist, die Leih-E-Bikes, die sehr robust und vandalismussicher sein müssen, angesichts ihres hohen Gewichts in die S-Bahn oder den Zug zu wuchten. Und: Die Einheitsräder passen nicht perfekt zur jeweiligen Körpergröße und können ausschließlich an der E-Bike-Station aufgeladen werden, über ein Ladekabel oder einen abnehmbaren Akku verfügen sie nicht.