In diesen Tagen behindert eine Baustelle den Verkehr in Schorndorf: Wegen Straßensanierungen muss der Rehhaldenweg auf Höhe der Einmündung in die Krummhaarstraße von Dienstag, 19. April, bis voraussichtlich Freitag, 22. April, einseitig in Fahrtrichtung Rehhaldenweg gesperrt werden. Eine Ausfahrt aus dem Rehhaldenweg in die Krummhaarstraße ist weiterhin möglich.

Für die Zufahrt in den Rehhaldenweg wird eine örtliche Umleitung über die Jakob-Degen-Straße eingerichtet. In der