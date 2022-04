Nachdem es in den letzten beiden Jahren coronabedingt nicht möglich war, will der Reit- und Fahrverein Schorndorf dieses Jahr wieder ein großes Spring- und Dressurturnier auf seinem Gelände in der Lortzingstraße 50 veranstalten. Und zwar von Freitag, 1. April, bis Sonntag, 3. April.

Der Eintritt zu dem Turnier ist frei

An allen drei Tagen finden auch Wertungsprüfungen für die Kreismeisterschaft im Springen und in der Dressur statt. Gewertet wird von den Klassen A bis S. Der