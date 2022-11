Rekord für die SG Schorndorf: 1100 Teilnehmer bei den Feriensportwochen 2022

Wie schon im Sommer, an Pfingsten und an Ostern war in den Herbstferien bei der SG Schorndorf wieder einiges für Kinder geboten. Knapp 70 junge Sportlerinnen und Sportler konnten diese Woche in der Philipp-Palm-Sporthalle Ball spielen, turnen oder springen. Was die Organisatoren des Vereins besonders freut: Die Feriensportwochen hatten das Jahr über so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie noch nie.

Kinder kommen von weiter weg

„Wir haben erneut ein Rekordjahr“, freut sich Heiko Paule, Leiter der Feriensportwochen. 1100 Kinder haben er und sein Helferteam in fünf Schulferien betreut - so viele wie noch nie zuvor. Der Rekord vor Corona lag bei ungefähr 1000 Kindern. Eine organisatorische Mammutaufgabe, denn insgesamt waren etwa 150 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Einige davon sind hauptamtlich bei der SG angestellt. Viele andere helfen aber auch ehrenamtlich mit.

Dass die Feriensportwochen so gut bei den Kindern und Eltern ankommen, freut auch René Biler, den stellvertretenden Geschäftsführer mit Schwerpunkt Kindersport. „Immer mehr Kinder kommen von weiter weg“, erklärt er.

Und gerade im Sommer war das Programm weit im Vorfeld ausgebucht. Denn nicht nur Schorndorfer Kindern gefällt es bei der SG. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen teilweise aus Lorch, Winnenden oder Remshalden.

Gezielte Werbung macht der Verein außerhalb Schorndorfs aber gar nicht. Vielmehr spreche sich unter den Kindern und Eltern herum, was bei der Feriensportwoche los ist. Was vielen gefällt, ist das halbtägige Angebot. Somit haben sie immer noch viel vom Rest des Ferientages. „Jeder bringt noch mal drei Freunde mit und so summiert sich das Ganze“, sagt Heiko Paule.

Nicht immer das gleiche Angebot

Damit genau dieses Angebot möglichst abwechslungsreich bleibt, wird das Ferienprogramm jährlich von Heiko Paule und seinem Team überarbeitet. In diesem Jahr konnten die Kinder im Sommer im „Jumphouse“ auf einer großen Hüpfburg der KSK herumspringen. Außerdem gab es, ebenfalls im Sommer, in einem kleineren Raum der Halle ein großes Fangen-Spiel, inspiriert durch die SAT-1-Sendung „Catch!“. Auch ein Kinobesuch im Traumpalast war aufgrund der Corona-Lockerungen wieder möglich. „So schaffen wir es immer wieder, kleinere und größere Highlights zu setzen.

Und auch finanziell bewegen sich die Feriensportwochen noch in einem moderaten Rahmen. 70 Euro hat das Betreuungsangebot in den Herbstferien gekostet. SG-Mitglieder haben zehn Euro weniger bezahlt. Für Geschwisterkinder, die in derselben Woche teilnehmen, gibt es einen kleinen Rabatt.

Fußballwoche im kommenden Jahr

Heiko Paule erklärt, dass viele Kinder gleich an mehreren Feriensportwochen im Jahr teilnehmen. „Knapp die Hälfte kommt zum Beispiel im Sommer und an Pfingsten“, erklärt der Bewegungswelt-Leiter.

Doch die SG bietet nicht nur die Sportwochen in der Philipp-Palm-Sporthalle an. Es gibt ein Turncamp, die Zirkussportwoche und das Ballcamp im Sommer. Im nächsten Jahr wird es außerdem ein Angebot für alle Kicker geben: die Fußballwoche. René Biler kann sich sogar eine Ninja-Sport-Woche für ältere Schülerinnen und Schüler vorstellen.

Früher, berichtet Heiko Paule, musste die SG für manche Ferienwochen wegen einer zu geringen Anmeldezahl das Programm absagen. Mittlerweile geht der Trend in die andere Richtung.

Heiko Paule und René Biler haben den Eindruck, dass Eltern wieder verstärkt auf Betreuungen in den Schulferien angewiesen sind - vor allem im Sommer.

Der große Run auf die Feriensportwochen wird wohl auch in den kommenden Monaten nicht aufhören. Deshalb beginnt Heiko Paule schon bald mit den Planungen für das kommende Jahr. Dafür muss er Helfer zusammentrommeln, sich ein neues Programm überlegen und die Hallenbelegungen mit der Stadt abklären.