Rekordschulden von 162 Millionen Euro: Haben Schorndorfer Bäder eine Zukunft?

Kann sich Schorndorf das Oskar-Frech-Bad und die Teilortbäder auf Dauer noch leisten? Angesichts der angespannten Haushaltslage und der Verschuldung der Stadt ist das eine Frage, die sich Finanzbürgermeister Thorsten Englert stellen muss: Im Jahr 2025 werden die Rücklagen der Bäderbetriebe aufgebraucht sein. Passiert kein Wunder bei den zuletzt deutlich gestiegenen Energie- und Personalkosten und den gesunkenen Besucherzahlen, braucht es eine Antwort auf die Frage, wie das Defizit ausgeglichen werden kann: „Es ist offensichtlich“, sagt Englert, „dass bei den Bädern etwas passieren muss.“

CDU-Stadtrat Manfred Bantel hat sich jüngst die Mühe gemacht, die Verschuldung der Eigenbetriebe, also von Stadtentwässerung, Zentralen Diensten und Bäderbetrieben, sowie der Eigengesellschaften Stadtwerke, Gasnetz und Stadtbau inklusive Künkelinhalle in einer Excel-Tabelle darzustellen. Die Zahlen für seine Fleißarbeit hat er aus den Jahresabschlüssen, den Wirtschaftsplänen und auf 1000 Seiten Haushaltsplänen zusammengesucht – und er kommt zum Schluss, „dass wir seit Jahren weit über unsere Verhältnisse leben und es keinen wirklichen Plan gibt, wie diese Schulden abgebaut werden sollen“.

162 Millionen Euro Gesamtschulden, 38,4 Millionen Euro im Kernhaushalt

Laut Statistischem Landesamt lag die Verschuldung der Stadt Schorndorf inklusive Eigenbetrieben und -gesellschaften im Jahr 2021 bei 179 Millionen Euro. Zum Vergleich: Winnenden war 2021 mit 48 Millionen Euro verschuldet, Waiblingen mit 51 Millionen Euro und Backnang mit 68 Millionen Euro. Und auch wenn Erster Bürgermeister Englert – im Gegensatz zur Planzahlen-Rechnung des Statistischen Landesamts – auf Gesamtschulden von 162 Millionen Euro (im Kernhaushalt: 38,4 Millionen Euro) und damit auf etwas niedrigere Zahlen kommt, runterspielen kann er den Schuldenstand nicht: Schon 2024 wird Schorndorf die Tilgung der Kredite nicht mehr aus dem laufenden Geschäft erwirtschaften können.

Der Grund liegt für Englert auch im „sehr guten Rechnungsergebnis 2022“, das zur Folge hat, dass Schorndorf im kommenden Jahr an Bund und Land höhere Abgaben wird zahlen müssen. Dazu kommt: Schorndorf hat mit 474 Euro pro Einwohner und Jahr relativ geringe Gewerbesteuereinnahmen – „in vergleichbaren Kommunen sind es im Schnitt 764 Euro“. Ein Topthema ist für Englert auch, dass die Kommunen ständig neue Pflichtaufgaben vom Bund bekommen, „ohne eine auskömmliche Finanzierung“. Siehe die Versorgung von Flüchtlingen, der Ausbau der Ganztagsschulen und der Schulsozialarbeit. Doch er betont auch immer wieder: Schorndorf sei zwar hoch verschuldet, habe aber in Sachen Kita-Ausbau, Digitalisierung und Sanierung der Schulen seine Hausaufgaben gemacht.

Können den Kreditschulden bei der Stadtbau in Höhe von 26,7 Millionen Euro die geschaffenen Immobilien-Werte und die Mieteinnahmen entgegengesetzt werden und lassen sich Schulden in Höhe von 17,7 Millionen Euro bei der Stadtentwässerung im Grunde sogar ignorieren, weil Investitionen über 50 Jahre abgeschrieben und über 20 Jahre über Gebühren finanziert sind, sieht die Situation bei den Stadtwerken und den Bäderbetrieben tatsächlich anders – und deutlich dramatischer aus.

Die Schulden der Stadtwerke liegen bei 48 Millionen Euro und werden, kündigt Englert an, angesichts der Investitionen in den Breitbandausbau in den kommenden Jahren auch weiter steigen. Die Bäderbetriebe waren 2021 mit 25 Millionen Euro verschuldet. GmbH und Eigenbetrieb sind finanziell dabei eng miteinander verknüpft: Einem Ergebnisabführungsvertrag zufolge zahlen die Stadtwerke ihren Gewinn vollständig an die Bäder aus. Das heißt: Die Stadtwerke können sich nicht über im Unternehmen verbliebene Gewinne finanzieren beziehungsweise damit nicht investieren. In der Vergangenheit haben die Stadtwerke etwa zwei bis drei Millionen Euro Gewinn jährlich an die Bäder ausgeschüttet. Vor dem Corona-Einbruch konnten die Defizite aus dem Betrieb der Bäder durch die Gewinnabführung der Stadtwerke ausgeglichen werden, so dass die Bäder in der Summe einen Gewinn ausweisen konnten. Die aus den Gewinnen entstandene Liquidität der Bäder ging zum Teil als Einlage ins Vermögen an die Stadtwerke zurück.

Jedes Jahr zwei Millionen Euro von den Bädern an die Stadtwerke

In den 2010er Jahren, erklärt Bürgermeister Englert zu den Hintergründen, habe der Stadtwerke-Aufsichtsrat unter Geschäftsführer Andreas Seufer und Aufsichtsratsvorsitzendem Matthias Klopfer dann folgenden Beschluss gefasst: Die Stadtwerke kaufen in den Ortsteilen die Strom- und Gasnetze. Damit die Stadtwerke von der Verzinsung der Netze profitieren können, brauchen sie in der Betriebssparte „Stromnetze“ eine Eigenkapitalquote von 40 Prozent. Darum fließen von den Bäderbetrieben jedes Jahr zwei Millionen Euro zurück an die Stadtwerke, die bei den Bädern zum Teil über Kredite finanziert wurden. Soll heißen: „Die Bäder haben in den letzten Jahren die Stadtwerke mitfinanziert.“ Aber nicht nur aus erzielten Gewinnen, sondern auch mit Krediten. Daher komme die hohe Verschuldung der Bäder, erläutert Englert und gibt zu bedenken: Der Gemeinderat entscheidet jedes Jahr im Wirtschaftsplan darüber, ob dies so weiterlaufen soll.“

Mit dem Corona-Einbruch hat sich die Situation dramatisch verschärft. Aus dem jährlichen Defizit von zwei bis 2,5 Millionen Euro bei den Bäderbetrieben sind mittlerweile 3,5 Millionen Euro geworden. Gleichzeitig haben die Stadtwerke Verluste geschrieben. Mit der Folge: Können die Stadtwerke den Abmangel bei den Bädern nicht mehr decken, muss die Stadt dauerhaft mit einer Million Euro pro Jahr einspringen. „Und wo spare ich das ein?“, fragt Englert, nachdem im Herbst 2022 aus den Sparideen der Verwaltung nichts geworden ist: Weder auf die Bäder in Schlichten und Buhlbronn noch auf die Sauna und das Hallenbad während der Sommermonate wollte der Gemeinderat dauerhaft verzichten – und hat damit Einsparungen in Höhe von 200.000 Euro beziehungsweise 500.000 Euro im Jahr in den Wind geschossen.

Tatsache ist für Englert: Die Stadtwerke könnten maximal zwei Millionen Euro an die Bäderbetriebe abführen – steigende Personal- und Energiekosten noch gar nicht eingerechnet. Das bedeutet: „Wir müssen bei den Bädern noch mal genau hinschauen.“ Vielleicht sei eine Investition in eine eigene Energieversorgung notwendig. Womöglich lasse sich auch bei den Besucherzahlen noch etwas drehen: Englert, der sich für jeden Monat die Zahlen geben lässt, kann zwar Rückgänge bei den Badegästen erkennen. Gleichzeitig sei der Eintritt mit mittlerweile 9,50 Euro deutlich teurer geworden – und die Umsätze mit 135.000 Euro im Januar 2023 relativ stabil (2019: 144.000 Euro).

Mehr Badegäste mit Schwimmertarif und höheren Temperaturen?

Für Englert ist das Oskar-Frech-Bad „ein Leuchtturm der Stadt“, eine Einrichtung also mit großer Außenwirkung. Womöglich müsse – auch wenn die Wassertemperatur im Schorndorfer Hallenbad um lediglich ein Grad Celsius abgesenkt wurde (anderswo sind’s zwei Grad) – über eine Erhöhung der Raum- und Wassertemperatur und die Einführung eines günstigeren Schwimmertarifs nachdacht werden, um wieder mehr Gäste ins Bad zu locken. Der Gemeinderat wird sich in seiner Aprilsitzung mit diesen Fragen beschäftigen müssen.