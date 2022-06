Remstäler Lip-Mädels: Austausch und Hilfe für Frauen mit Lipödem

Diese Frauen sind ‘ne Wucht – und werden doch immer wieder klein gemacht: Iss nicht so viel und treib doch mehr Sport. Was haben sie sich nicht schon alles wegen ihrer Körperfülle anhören müssen – von Wildfremden und von Menschen, die ihnen nahestehen. Da tut es gut, sich in wohlwollender und lockerer Atmosphäre mit anderen Frauen, die auch vom Lipödem betroffen sind, auszutauschen und gemeinsam etwas zu unternehmen, ja vielleicht sogar Freundschaften zu schließen.

In Vor-Corona-Zeiten sind sie in der Selbsthilfegruppe „Lip-Lymph-Remstal“ zusammengekommen, die sich mittlerweile nicht nur eine Vereinsstruktur gegeben, sondern sich auch für betroffene Männer geöffnet hat. Das war Tanja Lenz, Steffi Sauer und Beate Krause nicht recht und mit zu vielen Verpflichtungen verbunden. Darum haben sie mit den „Remstäler Lip-Mädels“ eine neue Selbsthilfegruppe ausschließlich für Frauen gegründet, die sich seit April 2022 trifft und sich „mit Humor, Herz und Elan“ gegenseitig unterstützt und bewusst auch jüngere Betroffene ansprechen will.

Körperpflege und Unterwäsche: Typische Frauenthemen

Für sie ist entscheidend: Mit Männern, die auch vom Lymph-, nicht aber vom Lipödem betroffen sein können, wollen sie ihre Probleme nicht besprechen. Allzu oft geht es in ihren Gesprächen doch um Themen wie Körperpflege, Kompressionsstrümpfe, Unterwäsche und die Anfeindungen, denen sie wegen ihres Aussehens immer wieder ausgesetzt sind. Sie möchten gemeinsame Ausflüge unternehmen, zusammen in den Biergarten oder in der Gruppe ins Schwimmbad gehen, Gymnastik treiben, Spaziergänge und auch mal einen Ausflug zu einer Strumpffabrik oder zu einer Spezialistin machen, die bezahlbare Unterwäsche und Blusen nach Maß anfertigt.

Weil sie an einer Fettverteilungsstörung leiden, manchmal sogar in Verbindung mit gestauter Flüssigkeit im Gewebe, haben die Lip-Mädels ständig geschwollene und schmerzende Arme und Beine. Damit leben sie schon viele Jahre und meistens besser mit Kompressionsstrümpfen. Und mag die Diagnose für die Betroffenen ein Schock sein und die Recherche im Internet nicht selten Anlass für depressive Verstimmungen – Tanja Lenz, Steffi Sauer und Beate Krause wollen vor allem jüngeren Frauen diese Botschaft mitgeben: Trotz der Krankheit muss man sich nicht schämen, sondern kann ein gutes Leben führen, lustig sein und Spaß haben. Beate Krause bringt es auf den Punkt: „Das Leben ist nicht vorbei, auch wenn man dicke Arme und Beine hat.“

„Eine schöne, kleine Gruppe“ zwischen 29 und 75 Jahren

Ungefähr 15 Prozent der Frauen in Deutschland sind von der chronischen Krankheit betroffen. Über die Ursachen ist wenig bekannt. Hormonelle Umbrüche könnten eine Rolle spielen, vielleicht auch der Umgang mit Stress. Zu den Treffen der Schorndorfer Selbsthilfegruppe kommen im Moment zehn bis zwölf Frauen zwischen 29 und 75 Jahren. „Das ist“, sagt Steffi Sauer, „eine schöne, kleine Gruppe.“ Hier soll sich jede mit ihren Ideen einbringen können. Offenheit und Toleranz ist ihnen wichtig: Sind sie doch im Alltag oft genug mit Ablehnung konfrontiert, da wollen sie sich in der Gruppe nicht auch noch belächeln. Sie kommen aus Schorndorf, aber auch aus anderen Orten im Remstal, eine kommt sogar aus Böblingen angefahren. Bei den Treffen tauschen sie sich aus über Behandlungsmethoden, Fachärzte und Reha-Kliniken. Sie informieren sich über geeignete Sportarten wie Trampolintraining – Gewichtestemmen gehört nicht dazu, „das drückt noch mehr Wasser ins Gewebe“, weiß Tanja Lenz. Sie versorgen sich mit Info-Material, befassen sich mit rechtlichen Fragen, informieren sich über Liposuktion, also Fettabsaugung, und den Nutzen von Lymphomaten. Ein Jammergrüppchen, betonen Steffi Sauer, Tanja Lenz und Beate Kraus, sind sie ganz bestimmt nicht: „Wir lachen viel, trotz Lip.“