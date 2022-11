Remstalwerk verlegt Leerrohre in Schorndorf: Weilerstraße wird voll gesperrt

Das Remstalwerk modernisiert seit diesem Frühjahr sein Stromnetz im Schorndorfer Stadtgebiet. Daher werden in der Stadt Leerrohre verlegt und im Anschluss neue Mittelspannungsleitungen eingezogen. Im Laufe dieses Jahres kam es dabei immer wieder zu Straßensperrungen, vor allem im Westen der Stadt.

In der Heinkelstraße, der Grabenstraße, am Kreisverkehr Kahlaer Platz sowie seit einigen Wochen in der Weilerstraße kam es dabei zu Einschränkungen im Verkehr und Staus. Jetzt fährt der Stromanbieter mit der Verlegung von Leerrohren fort.

Sperrung dauert bis kurz vor Weihnachten an

Ab Montag, 7. November, bis voraussichtlich Dienstag, 20. Dezember, wird in der Weilerstraße weitergearbeitet. Dafür ist eine Vollsperrung der Straße auf Höhe der Gebäude mit den Hausnummern 99 bis 103 notwendig. Die Umleitung erfolgt laut einer Mitteilung der Stadt über die Stuttgarter Straße oder die Querspange und wird entsprechend ausgeschildert.

Bereits seit Ende Oktober werden parallel in der Hohenstaufenstraße ab der Abzweigung Schillerstraße Leerrohre durch das Remstalwerk verlegt. Im weiteren Verlauf werden sich die Bauarbeiten über die Luther-, Augusten- und Heinrich-Talmon-Groß-Straße erstrecken. Geplantes Ende dieser Tiefbaumaßnahmen ist am Freitag, 23. Dezember.

Weshalb die Leerohre verlegt werden

Sowohl diese Maßnahme als auch die ab der Hohenstaufenstraße dienen der Verbesserung des Remstalwerk-Stromnetzes. Dieses führt teilweise durch das Schorndorfer Stadtgebiet . Die neuen Leitungen sollen das Umspannwerk der Netze BW in der Göppinger Straße mit dem Umspannwerk des Remstalwerks in Winterbach verbinden.