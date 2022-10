Remstalwerk verlegt weitere Leerrohre in Schorndorf: Hohenstaufenstraße gesperrt

Die Verlegung von Leerrohren, in die das Remstalwerk neue Mittelspannungsleitungen für ein moderneres Stromnetz in Schorndorf einzieht, geht in die nächste Runde: Wie bei den Baustellen im Westen der Stadt werden wieder abschnittweise Tiefbauarbeiten durchgeführt. Am Montag, 24. Oktober, beginnen die Maßnahmen der Baufirma Zehnder in der Hohenstaufenstraße ab der Abzweigung Schillerstraße. Im weiteren Verlauf werden sich die Bauarbeiten über die Luther-, Augusten- und Heinrich-Talmon-Groß-Straße erstrecken. Geplantes Ende der Tiefbaumaßnahmen ist der 23. Dezember.

Vollsperrung Hohenstaufenstraße

Die ersten drei Abschnitte betreffen die Hohenstaufenstraße nordwärts. Im ersten Abschnitt wird diese zwischen Schiller- und Hölderlinstraße vollständig gesperrt. Im weiteren Verlauf geht es im zweiten Abschnitt weiter bis zur querenden Gmünder Straße und danach in einem dritten Abschnitt zur Lutherstraße. In Abschnitt zwei wird es eine einseitige Gehwegsperrung sowie eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Gmünder Straße geben. Der dritte Abschnitt danach in Richtung Lutherstraße wird kurzzeitig ebenfalls zur Einbahnstraße und auch hier erfolgt eine einseitige Gehwegsperrung.

Außer im Fall des Abschnitts mit Vollsperrung kann die Anfahrt zur Hohenstaufenstraße über andere Straßen erfolgen. In Abschnitt zwei von der Gmünder Straße aus entweder via Schertlin- oder Hegelstraße und Hölderlinstraße, in Abschnitt zwei über die Gmünder Straße, wohin man wieder über die Lutherstraße zurückkommt. Für die gesamte Hohenstaufenstraße mit den drei Abschnitten sind 17 Werktage vorgesehen, also rund dreieinhalb Wochen. Örtliche Umleitungen werden ausgeschildert.

Parallel: Arbeiten in der Weilerstraße

Von Montag, 7. November, an wird parallel ortsauswärts in der Weilerstraße weitergearbeitet. Diese Maßnahme und auch die ab der Hohenstaufenstraße dienen der Optimierung des Remstalwerk-Stromnetzes, das teilweise durch das Schorndorfer Stadtgebiet verläuft. Die neuen Leitungen verbinden das Umspannwerk der Netze BW GmbH in der Göppinger Straße mit dem Umspannwerk des Remstalwerks in Winterbach. Das Remstalwerk bittet um Verständnis für die Maßnahmen. Die betroffenen Anwohner und Unternehmen werden jeweils gesondert informiert.