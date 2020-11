Er ist ein unbescholtener Ehemann und Familienvater, doch an diesem Tag muss er eine Art Blackout gehabt haben. Anders kann der Rentner die Tat nicht einmal selbst erklären, die ihn vors Amtsgericht geführt hat. An diesem Tag im Sommer hatte der 65-Jährige vor der wohl größten Versuchung seines Lebens gestanden und ihr nicht widerstehen können. Nachgetragen hat ihm das am Ende noch nicht einmal der Geschädigte. Der war vor allem froh, dass er sein Geld wiederhatte.

Was war an diesem