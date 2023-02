Ringer des ASV Schorndorf feiern die Vize-Meisterschaft mit Fans vor dem Rathaus

Auch eine Vize-Meisterschaft kann man feiern: Das taten die Ringer des ASV Schorndorf am Sonntag, dem Tag nach ihrer Niederlage im Finale der deutschen Meisterschaft, bei einem Empfang im Schorndorfer Rathaus und mit ihren Fans auf dem Marktplatz – mit dem Blick nach vorne. Es sei eine kurze Nacht gewesen, sagte Trainer Sedat Sevsay. Eigentlich habe er nach der Saison erst mal zwei Wochen durchschlafen wollen. Aber: „Ich bin voller Tatendrang, ich bin on fire.“ Das Ziel für die kommende Saison sei der goldene Pokal.

OB Bernd Hornikel: "Wir als Stadt sind stolz auf euch"

Den silbernen für die Vize-Meisterschaft präsentierten die Ringer am Sonntag etwa 70 Menschen vor dem Rathaus und vom Rathausbalkon und trugen sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Oberbürgermeister Bernd Hornikel sagte der Mannschaft: „Wir als Stadt sind stolz auf euch. Freut euch, das ist ein Riesenerfolg.“ Der OB war mit dem Ersten Bürgermeister Thorsten Englert am Samstag unter den mehr als 2000 Zuschauern in der Stuttgarter Scharrena. „Die Halle hat gebebt, die Kulisse hat gepasst“, so Englert.