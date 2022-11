"Ristorante Da Santino" in Schorndorf: Wie war der Start in Krisenzeiten?

Explodierende Energiepreise, Inflation und Fachkräftemangel – von den Krisen dieses Herbstes ist natürlich auch die Gastronomie betroffen. Santino Magno hat vor einem halben Jahr die „Harmonie“ in der Moserstraße übernommen – fünf Monate, nachdem er das „Ristorante Da Santino“ in Beutelsbach aufgegeben hatte. Doch ihm sind nicht nur seine Stammgäste, die teilweise früher schon aus Schorndorf kamen, treu geblieben, sondern auch der Koch und die Servicekräfte. Obwohl es monatelang nichts zu tun gab, waren sie am Start, als er sein Ristorante mit Pizzeria in Schorndorf eröffnet hat. „Das war“, sagt Santino Magno, „für mich persönlich schön“.

Wie er überhaupt sehr zufrieden ist mit dem Neustart in der Daimlerstadt: „Wir können uns nicht beklagen.“ In den ersten Monaten haben er und seine Frau durchgearbeitet und sich keinen Ruhetag gegönnt. Mittlerweile ist das „Da Santino“ montags geschlossen und dienstags bis sonntags von 11.30 bis 22 Uhr geöffnet, warme Küche gibt es bis 21 Uhr. Und die Gäste kommen nicht nur in den Abendstunden und am Wochenende, auch der Mittagstisch mit einem Fleisch-, Fisch-, einem Nudelgericht und einer Pizza zur Auswahl „läuft sehr gut“.

Noch müssen die Gäste nicht sparen

Dass seine Gäste sparen müssen, merkt Santino Magno nicht. Noch sie sind bereit, den Preis für die traditionellen italienischen Gerichte – und Besonderheiten wie das „Bistecca alla Fiorentina“ vom Chianina-Rind aus der Toskana, schwarze Wintertrüffel aus Norcia und seine Fisch-Spezialitäten – zu bezahlen. Den Wein bezieht er direkt aus Italien. Ein-, zweimal im Jahr fährt er dafür extra nach Kalabrien, besucht Weingüter und sucht die passenden Tropfen aus. Aus Italien kommt natürlich auch sein Espresso, den es bei ihm nicht aus dem Vollautomaten gibt, sondern aus einer klassischen Siebträger-Maschine.

Und obwohl Santino Magno hofft, dass ihm seine Gäste auch in der Krise treu bleiben und er die Preise nicht extrem erhöhen muss, der Restaurantbetreiber ist auch überzeugt, dass die schwierige Zeit erst im nächsten Jahr kommen wird: Ohne Hilfe vom Staat, sagt er, „wird es kompliziert“. Nicht nur für ihn, „sondern für alle“.

Gebäude gehört dem Gesangverein Harmonie

Dass es in der „Armonie“ gut weiterläuft, ist nicht zuletzt auch im Interesse des Gesangvereins Harmonie, dem das Gebäude in der Moserstraße seit Anfang der 1960er-Jahre gehört. Vor zehn Jahren hat der Verein kräftig in den Umbau der Gaststätte investiert und die Küche für 50 000 Euro modernisiert. Bevor er sich aus Altersgründen zurückgezogen hat, hatte hier zuletzt zehn Jahre lang Ulrich Nuding Schwäbisches auf der Speisekarte stehen.

Fürs „Da Santino“ ist ein großer Pizzaofen dazugekommen. Außerdem wurde der Gastraum umgestaltet, die historischen Bilder, die an die Belagerung Schorndorfs durch die Franzosen erinnern, sind überdeckt – und der Naturkeller ist so umgebaut, dass er als Lager taugt. Zum italienischen Flair, mit dem die Moserstraße schon seit jeher punktet, passen die Außensitzplätze auf dem mediterranen Kopfsteinpflaster perfekt.