Rosenplatz und neue Fußgängerzone: SchoWo 2023 wird in der Weststadt gefeiert

Vergangenes Jahr war auf dem Archivplatz unter dem Jubel Tausender die SchoWo eröffnet worden – dieses Jahr steht der Platz für das Großevent nicht zur Verfügung. Wegen des Baus der Stadtbücherei wird der Platz im Sommer zu einer Riesenbaustelle. Für die SchoWo 2023 wurden mehrere Alternativen geprüft und wieder verworfen. Am Ende blieb eine Variante, die nach Ansicht von Jürgen Dobler, Chef der Vereinsgemeinschaft (VG), und Oberbürgermeister Bernd Hornikel möglicherweise noch charmanter ist als der Archivplatz.

Der Untere Marktplatz kommt nicht in Frage

„Es fällt schwer, sich einen Platz vorzustellen, der so viele Menschen aufnehmen kann wie der Archivplatz“, sagte Jürgen Dobler bei einem Pressegespräch. Im vergangenen Jahr hatte er als Ausweichgelände noch auf den Unteren Marktplatz gehofft. Doch jetzt ist klar: Der Untere Marktplatz kann wegen des Neubaus der Volksbank nicht bespielt werden. Als Festplatz wäre er neueren Erkenntnissen zufolge aber ohnehin nicht geeignet gewesen. Auf den beiden Marktplätzen in so dichtem Abstand zwei Kapellen spielen zu lassen: Das wäre angesichts moderner Lautsprecheranlagen unmöglich gewesen, meint Dobler: „Das geht akustisch nicht.“

Beim Künkelin-Parkdeck waren die Fluchtwege ein Problem

Geprüft wurden als Ausweichplätze auch der Bantel-Parkplatz und das Künkelin-Parkdeck. Doch der Bantel-Parkplatz ist in Privatbesitz und von drei Straßen umgeben, weshalb aus Sicherheitsgründen hohe Zäune nötig geworden wären. Beim Künkelin-Parkdeck wären die Fluchtwege und angrenzende Mehrfamilienhäuser ein Problem gewesen. „Außerdem hatten wir Angst, dass das Parkdeck zu weit vom Zentrum weg ist“, sagte Dobler. Am Ende blieb der Parkplatz „An der Mauer“ (beim Fahrradgeschäft Bikes and Boards) – und damit eine Lösung in der Weststadt.

„Der Platz ist gut und offen in alle Richtungen“, kommentiert Dobler die Lösung zufrieden. Der Fußballverein Weiler und Kolping sollen auf dem Platz, der nun zum „Rosenplatz“ wird, ihre Stände bekommen, außerdem zwei weitere Bewirtungsstände. Einer war für das Restaurant „Courage“ vorgesehen, doch die Betreiber hätten sich mit dem Platz nicht anfreunden können. „Wir finden das schade“, sagt Dobler. Courage sei ein aktives Mitglied gewesen. Der Platz werde nun von einem anderen Wirt belegt.

Romantischer als auf dem Archivplatz

Der Kolping-Verein soll vor dem früheren Café Jugendstil eine Einheit für sich bekommen und die Biergartenfläche bespielen. „Ihre Gäste sitzen dort romantischer als auf dem Archivplatz“, ist Dobler überzeugt. Nahe dem Kolping-Verein sollen die Fußballer aus Weiler ihren Stand unter dem dort stehenden großen schattenspendenden Baum aufstellen. Ein Vorteil: Die Vereine haben ihre Kühlwagen in unmittelbarer Nähe und können so komfortabler bewirten. Auch die Gottlieb-Daimler-Straße wird in die SchoWo einbezogen. Ab der Rosenstraße wird für Autos gesperrt sein, so dass die ganze Daimler-Straße bis zum Marktplatz bespielt werden kann. „So haben wir eine attraktive SchoWo-Fläche in der ,echten’ Altstadt und die Stadtkirche als Mitte der Szenerie“, resümiert Dobler.

Test für Verkehrsberuhigung in der Gottlieb-Daimler-Straße

Auch Oberbürgermeister Bernd Hornikel ist mit der SchoWo-Lösung glücklich. Eine große Aufgabe sei es gewesen, einen Platz zu finden, so dass die Vereine trotz der Baustelle auf dem Archivplatz Geld verdienen können. „Diese Lösung hat den Charme, dass die SchoWo in die Weststadt verlagert wird“, freut er sich. Tatsächlich könnte die temporäre Fußgängerzone im unteren Teil der Gottlieb-Daimler-Straße ein Versuchsballon werden und den Weg in die Zukunft weisen. Ein Antrag des Weststadtvereins für einen Fußgängerbereich liegt vor und ist bei Lars Scheel, Leiter Tourismus und Citymanagement, in Arbeit. „Wir haben fest vor, die Gottlieb-Daimler-Straße zu beruhigen und erlebbar zu machen“, kündigt Hornikel an, der sich besonders darüber freut, dass der Antrag von den Gewerbetreibenden selbst kommt.

„Wir feiern die Weststadt“, betont auch Jürgen Dobler. Nicht dabei ist in diesem Jahr allerdings das Kulturforum, was die SchoWo-Organisatoren ausdrücklich bedauern. Für das Kufo war ein Platz im Bereich Spielplatz bei der Grafenkelter / Neue Straße, doch der Kufo-Vorstand sagte Dobler zufolge aus finanziellen Gründen ab. Nachdem schon die Gitarrentage abgesagt wurden, habe sich das Kufo nicht in der Lage gesehen, Geld für die SchoWo auszugeben. OB Hornikel kann die Entscheidung nachvollziehen. Zum einen sei die Nullrunde bei der Förderung eine bittere Pille gewesen, zum anderen sei es immer schwieriger, Ehrenamtliche zu finden. „Dass sie sich mehr auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren wollen, verstehe ich.“

Auch zwei neue Vereine dabei

Einen neuen Platz bekommt die Stadtkapelle, die sich schon länger um einen Platz auf dem Oberen Marktplatz bemüht hat und dort nun für den Radfahrverein nachrückt. Neu dabei sind der griechische Fußballverein Anagennisis und die Fußballer der SG Schorndorf. „Super positiv“ findet es Oberbürgermeister Hornikel, dass es neue Vereine noch schaffen, ihre Mitglieder dafür zu motivieren.