Der Rotary Club hat sein aktuelles Projekt und seinen neuen Präsidenten vorgestellt. Die Leitung der lokalen Organisation übernimmt künftig der Bildhauer Reinhard Scherer von Architekt Felix Stammler. Seine Spendeneinnahmen hat der Club, bei dem man nicht so einfach Mitglied werden kann, in den Kauf eines alten Zirkuswagens gesteckt, der im Jugendhaus Altlache künftig als Erweiterung dienen soll. Auch andere soziale Projekte will der Club in Zukunft unterstützen.

Ein Wagen aus