Rund 500 Menschen beim ersten Sommerempfang im Ziegeleiseebad

2020 war der vorerst letzte Neujahrsempfang über die Bühne gegangen – dann kam Corona. In diesem Jahr hat die Stadt nun zum ersten Mal zu einem Sommerempfang ins Ziegeleiseebad gebeten. Rund 500 Menschen kamen, eine Reihe besonders verdienter Schorndorferinnen und Schorndorfer wurden geehrt.

Oberbürgermeister Bernd Hornikel nutzte die Gelegenheit zu einem persönlichen Rückblick auf die ersten vier Monate seiner Amtszeit. 260 Flüchtlinge aus der Ukraine hätten in Schorndorf eine Bleibe gefunden, die Herausforderung sei bisher gut bewältigt worden. Angesichts der rapiden Preiserhöhungen infolge des Krieges werde auch Schorndorf vor einer sozialen Frage stehen.

Mit Blick auf die angespannte Haushaltslage kündigte er an, ehrliche Aufgabenkritik betreiben zu wollen. „Wir versuchen, jeden Euro sinnvoll auszugeben. Wir sparen nicht um des Sparens willen.“ Zum gemeinsamen Handeln rief er in Sachen Klimaschutz auf. Klimaschutz sei ein Menschenrecht. „Wir haben keine Zeit mehr, hin und her zu diskutieren, um Formalien zu streiten, uns an Kleinigkeiten aufzuhalten.“ (Ausführlicher Bericht folgt). Fotos: Palmizi.