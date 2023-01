Säckeweise Silvestermüll in Schorndorf: Putzaktion der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde

Früher waren die Straßen und Gassen am Neujahrsmorgen mit einem wüsten Teppich zerfetzter Feuerwerkskörper vermüllt. Seit dem Verbot für Böller an Silvester in der Altstadt ist das anders. Aber an den Rändern der Sperrzone lassen viele Knallköppe ihr abgebranntes Zeug immer noch einfach herumliegen. Irgendwer wird’s schon aufräumen. Genug zu tun also für die Mitglieder der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, die seit nun schon 28 Jahren bundesweit in inzwischen 247 Städten und Gemeinden nach zweijähriger Corona-Pause wieder mit einer großen Böller-Putz-Aktion ins Neue Jahr starteten.

Nach Morgengebet zum Müll-Sammeln

Und das begann für die Ahmadiyya-Muslime im Rems-Murr-Kreis mit einem Morgengebet um 6.15 Uhr in ihrer Waiblinger Moschee. Danach gab’s ein Frühstück, und dann schwärmten die engagierten Gemeindemitglieder aus, um in drei Städten Müll einzusammeln. Von den örtlichen Verwaltungen hatten sie einen Plan mit vermutlichen Müll-Hotspots bekommen. Und den arbeiteten sie dann in zwei, drei Stunden am frühen Neujahrstag ab, während die meisten ihrer Mitbürgerinnen und -bürger sich noch einmal im Bett umdrehten.

Etwa 25 Freiwillige waren in Schorndorf unterwegs. Einige tragen gelbe Westen mit dem Aufdruck „Miteinander sauber unterwegs“. Afaq Riaz, der stellvertretende Jugendleiter der Gemeinde, teilt die Gruppen auf und erklärt, worum es mit dieser Aktion geht. „Wir sehen das als Zeichen unseres bürgerschaftlichen Engagements, wozu wir als Muslime verpflichtet sind.“ Und, fügt der hier geborene 32-jährige IT-Experte und Familienvater hinzu: „Das hat bei uns eine lange Tradition!“

2023 ist ein besonderes Jahr

Afaq Riaz erzählt, dass 2023 zudem ein besonderes Jahr für die 50.000 Mitglieder der deutschen Ahmadiyya-Gemeinde ist. Sie wurde 1923 von den ersten Einwanderern aus dem heutigen Pakistan gegründet. Die nationale Versammlung der Gemeinden wird in diesem Jubiläumsjahr Anfang September in Stuttgart stattfinden.

In ihrem Herkunftsland werden die Ahmadiyyas vom orthodoxen Islam nicht als Muslime anerkannt und sind Verfolgungen bis hin zu nicht geahndeten Morden ausgesetzt. Die offene Weltzugewandtheit dieser Glaubensrichtung des Islam scheint dort als eine Bedrohung der „wahren“ Lehre aufgenommen zu werden.

Eine fröhliche Gemeinschaftsaktion

Etwas beflügelnd Weltoffenes meint man auch bei der Putz-Truppe in Schorndorf zu spüren. Die nehmen die Sache eher als fröhliche Gemeinschaftsaktion und nicht als lästige Pflicht. Und da ist durchaus auch Humor im Spiel! „Jackpot!“, ruft und freut sich Afaq Riaz, als er in der Friedensstraße unter einem Verkehrsschild einen wüsten Haufen Böllerschrott nebst einigen leeren Flaschen entdeckt. „Das ist, worauf wir gewartet haben!“, sagt er und lacht.

Und so besteht die „Ernte“ dieser fröhlichen Böller-Putz-Aktion am Ende aus über 40 blauen Müllsäcken, die sich als Trophäen bürgerschaftlichen Engagements der Ahmadiyya auf dem Karlsplatz türmen.