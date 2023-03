Sag’s Schorndorf: Mängelportal will wissen, welche Hürde in der Stadt nervt

Dass in Schorndorf Hürden und Barrieren für Rollstuhlfahrer, Gehbehinderte mit Rollator und auch für Kinderwagen schiebende Eltern abgebaut werden, dafür setzt sich Kai Käfer ein. Der 36-Jährige leidet an einer voranschreitenden Nervenerkrankung, ist auf einen Rollstuhl angewiesen und seit Ende 2020 ehrenamtlicher Inklusionsbeauftragter der Stadt. In Schorndorf, sagt er, sei es in Sachen Barrierefreiheit schon besser geworden. Doch die Stadtverwaltung allein kann’s nicht richten: Was hilft eine abgesenkte Gehwegkante, wenn direkt davor Fahrzeuge parken? An der Ecke Sonnenschein-/Schillerstraße muss sich Kai Käfer regelmäßig ärgern – und anstrengende Umwege in Kauf nehmen.

Mit dem Rolli bergauf: Ohne Elektroantrieb äußerst anstrengend

Da hier der Kinderarzt seiner Söhne praktiziert und er auch immer mal wieder beim Lebensmittel-Discounter an der Göppinger Straße einkauft, muss Käfer an dieser Stelle die Fahrbahn oft queren. Ist die im vergangenen Jahr extra abgesenkte Stelle zugeparkt, muss er vom Gehweg runter, sich die Schillerstraße und anschließend die Göppinger Straße bis zur Fußgängerampel bergauf quälen. Konkret bedeutet das für ihn: „Ich drücke acht Kilogramm Rolli plus 60 Kilogramm Eigengewicht eine etwa zehnprozentige Steigung hoch.“

Einen Elektromotor hat er für seinen Rollstuhl aktuell nicht. Eineinhalb Jahre lang habe er gekämpft, erzählt er, jetzt habe ihm die Krankenkasse einen neuen Vorderantrieb in Aussicht gestellt. Zum Glück: Weil der 36-jährige Familienvater obendrein an einer seltenen Form von Diabetes Typ-3 leidet, darum schnell unterzuckert und bei Muskelanstrengung immer wieder eine Spastik in den Armen bekommt, ist das Anschieben des Rollstuhls ein Problem – insbesondere, wenn er eine schwere Einkaufstasche dabei hat.

Und so fühlt er sich als Inklusionsberater immer im Dienst – und hat weitere Hürden im Visier: Der Aufzug am Bahnhof streikt seiner Erfahrung nach regelmäßig, der Aufzug am Fußgängersteg vom Arnold-Areal Richtung Lidl funktioniert, das hat Käfer festgestellt, bei kalten Temperaturen nicht zuverlässig. Schwierig ist es für ihn auch, mit den Go-Ahead-Zügen zu fahren – ohne Hilfe, die er allerdings 48 Stunden vorher anmelden muss, kommt er die Stufen nicht hinauf. Eine Fahrt mit der S-Bahn, in die er mit seinem Rollstuhl ebenerdig reinkommt, ist da deutlich unkomplizierter.

Hürdenmelder neuerdings verknüpft mit dem Mängelmeldesystem

Die Stadt Schorndorf hat sich mit dem Aktionsplan „Schorndorf inklusiv“ das Ziel gesetzt, Barrieren im öffentlichen Raum abzubauen. Wer Barrieren kennt, kann diese schon seit vergangenem Jahr auf der Internetseite der Stadtverwaltung unter www.schorndorf.de/Inklusion melden. „Menschen, die mit einer Einschränkung oder Behinderung leben, kennen diese Stellen am besten, weshalb wir öffentlich dazu aufrufen, uns diese Stellen zu benennen“, erklärt Fachbereichsleiter Christian Bergmann.

Um die Meldung noch effektiver zu machen, wurde der Hürdenmelder jetzt ins offizielle Mängelmeldesystem der Stadt Schorndorf integriert. Auf www.sags.schorndorf.de unter der Rubrik „Barrierefreies Schorndorf?!“ können Bürgerinnen und Bürger die gemeldeten Barrieren direkt mit einem Ort auf der Schorndorf-Karte verknüpfen. Diese Meldung geht dann an die Fachstelle Inklusion. Die Inklusionsbeauftragte Lena Rosteck sichtet die Meldung und bespricht mit den zuständigen Fachbereichen der Stadt, ob und wie eine Beseitigung der Barriere umgesetzt werden kann. Auf der Webseite www.sags.schorndorf.de wird das Ergebnis der Prüfung zur Beseitigung der Mängel dann auch veröffentlicht. Bei kleineren baulichen Maßnahmen wird dann auch ein Zeitpunkt zur Beseitigung der Hürde genannt.

Größere Baumaßnahmen, gibt Rosteck zu bedenken, müssen allerdings im städtischen Haushalt eingeplant werden. Da zur Beseitigung von Barrieren meistens bauliche Maßnahmen erforderlich sind, bittet die Stadtverwaltung um Nachsicht bei der Bearbeitungsdauer. Doch Inklusionsbeauftragte Lena Rosteck versichert, dass jede genannte Stelle geprüft und Hürdenmelder eine Rückmeldung bekommen.

Info

Weitere Informationen zum Thema Inklusion in Schorndorf gibt es bei der Inklusionsbeauftragten Lena Rosteck im Fachbereich für Familie und Soziales im Künkelinrathaus, Urbanstraße 24, Kontakt: E-Mail an Inklusion@Schorndorf.de, Telefon 602-3325 und online unter www.Schorndorf.de/Inklusion.