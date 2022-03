Sepiafarben und fast schon ein bisschen unheimlich sieht der Himmel diese Woche aus. Der Deutsche Wetterdienst kündigte Saharastaub und Blutregen im ganzen Land an, der besonders am Dienstag gut zu sehen war. Der Saharastaub wehte aus Nordafrika über Spanien und Frankreich nach Deutschland und erreichte am Dienstag (15.03.) auch den Rems-Murr-Kreis. Als es anfing zu regnen, machte sich das deutlich anders als sonst bemerkbar. Wer Dachfenster hat, konnte sich wundern, warum diese auf einmal