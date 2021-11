Wenn es draußen trüb und kalt ist und der Regen prasselt, gehen viele besonders gerne in die Sauna. Ist das derzeit überhaupt noch möglich? „Ja“, sagt der Schorndorfer Bäderbetriebsleiter Jörg Bay. „Im Hallenbad und in der Sauna gilt die 2G-Regel.“ Das bedeutet, wer zum Schwimmen oder Saunieren gehen will, muss an der Kasse einen gültigen Nachweis vorlegen können. „Die Gäste reagieren mit Verständnis“, sagt Jörg Bay. Jeder habe seinen Nachweis in der Badetasche mit dabei. Allerdings, und das