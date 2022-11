Schüsse auf Tattoostudio in Schorndorf: Jetzt spricht der Inhaber

In der Nacht zum Mittwoch sind, vermutlich gegen 2 Uhr, in der Neuen Straße in Schorndorf Schüsse gefallen. Die Patronen schlugen am unteren Ende des Schaufensters des Tattoostudios „Tattooart OG“ ein. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir haben uns mit dem Inhaber des Tattoostudios, Ali Öztürk, unterhalten. Er meint, eine Anwohnerin habe die Schüsse gehört. Mehr Informationen gibt es auch einen Tag nach dem großen Aufgebot samt Spurensicherung allerdings kaum.

Am Mittwoch brodelte die Gerüchteküche in Schorndorf

Weil die Polizei den Bereich zwischen dem Tattoostudio und dem gegenüberliegenden Dönerladen vollständig gesperrt hatte, liefen am Vormittag viele Menschen mehr oder weniger unfreiwillig an den Tatort. Die Gerüchteküche, man kann es sich vorstellen, brodelte gewaltig. Doch den nächtlichen Schuss gehört, oder gar den Schützen gesehen, hatte keiner der schaulustigen Passanten.

Inhaber Ali Öztürk erfuhr erst am Mittwochmorgen von der Tat

Der Inhaber des Tattoostudios, Ali Öztürk, erfuhr erst am Mittwochmorgen von der Tat, als er in seinen Laden kam. Neue Erkenntnisse gebe es auch seines Wissens „nicht unbedingt“. Er weiß nur, dass insgesamt drei Schüsse auf sein Schaufenster gefallen sind.

Eine Anwohnerin habe dies gehört. Am Tatort selbst war am Donnerstagvormittag bis auf eine runde, gelbe Markierung auf dem Boden und das Loch in der Scheibe nicht mehr viel zu sehen. Wurde dort vielleicht eine Patronenhülse gefunden? Das ist allenfalls Spekulation.

Die Tat mag den ein oder anderen an das Jahr 2017 erinnert haben. Damals wurden mehrere Schüsse auf das Schaufenster des jüdisch-orientalischen Ladens Beit Shalom in der Gottlieb-Daimler-Straße abgefeuert. Die Tat konnte damals allerdings niemandem nachgewiesen werden.