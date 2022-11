Schüsse in Schorndorf: Kriminal-Polizei ermittelt - was wir bisher wissen

Aufregung in der Neuen Straße in Schorndorf: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (09.11.), vermutlich gegen 2 Uhr, wurde dort nach Polizeiangaben auf ein Schaufenster eines Tattoostudios geschossen. Deshalb hatte die Polizei den Bereich zwischen dem Tattoostudio und dem gegenüberliegenden Dönerladen am Mittwochmittag vollständig abgesperrt.

Spurensicherung sichert Bereich

Mehrere Einsatzwagen blockierten den Bereich. Die Spurensicherung sowie die Kriminalpolizei waren vor Ort.

Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei niemand. Unklar ist, was für eine Schusswaffe benutzt wurde.

Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Telefonnummer 0 73 61/58 00 entgegengenommen werden. Insbesondere Anwohner, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben, sollten sich mit der Kripo in Verbindung setzen.

Zu einem ähnlichen Fall ist es in Schorndorf bereits im Jahr 2017 gekommen. Damals fielen Schüsse auf dein Schaufenster des Ladens "Beit Shalom" in der Gottlieb-Daimler-Straße.