„Ich muss das machen, die Kunst ist da.“ Fast ein Jahr nach dem Tod ihrer Mutter, tritt Julia Schilling nicht mehr nur im Gemeinderat, sondern auch beruflich in Agi Schillings Fußstapfen – und geht mit „Schilling Temporary Pop Up Gallery“ doch ihren eigenen Weg: Vier Tage nach ihrem letzten Arbeitstag als Krankenschwester in den Rems-Murr-Kliniken Schorndorf eröffnet sie am kommenden Samstag in der Neuen Straße eine Galerie für zeitgenössische Kunst. Wo jahrelang die Deutsche Bank eine