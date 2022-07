Schlechte Stimmung wegen Schließung der Kreissparkasse in Schorndorf-Nord

Die Kreissparkasse an der Mittleren Brücke sieht von außen sehr freundlich aus. Mit ihren rot-weiß gestreiften Markisen, der im Wind wehenden roten Fahne und dem behindertengerechten Zugang ist es ein kleiner Farbtupfer in der ruhigen Wohnstraße. Besonders ältere Leute heben hier ihr Geld ab, erledigen Überweisungen und nutzen bei Bedarf auch den Service eines leibhaftigen Mitarbeiters. Mit Letzterem soll nun aber bald Schluss sein. Die Kreissparkasse hat angekündigt, zum 1. Oktober 13 Geschäftsstellen mit persönlichem Kundenkontakt zu Filialen mit Selbstbedienungsautomaten umzuwandeln. Eine davon ist die Filiale in Schorndorf-Nord.

„Wie machen es die Leute in Zukunft?“

Dass „ihre“ Kreissparkasse geschlossen wird, davon hat Gerda Carstens bereits in der Zeitung gelesen. „Es ist schade“, seufzt die alte Dame, die seit 45 Jahren im Viertel wohnt. „Hier leben so viele ältere Leute“, sagt sie. Sie selbst kenne sich mit dem Geldautomaten nicht aus. „Aber an die alten Leute denkt man nicht. Wer kann von den Alten Auto fahren? Wie machen es die Leute in Zukunft?“

"Das Menschliche geht verloren"

„Traurig“ findet es auch Dagmar Karoly, dass der Kundenberater in der Filiale abgezogen wird. Die Beratung vor Ort sei wichtig gewesen, vor allem für die älteren Menschen“, sagt sie mit Blick auch auf ihre eigene Mutter, die immer zur Bank gegangen sei und dort ihre Überweisungen gemacht habe. Zudem befürchtet sie, dass auch Arbeitsplätze wegfallen werden. Die Umwandlung zu einer reinen Automaten-Filiale bedauert sie aber auch deshalb, weil das ihrer Beobachtung nach den Wünschen der Menschen entgegenläuft. Immer mehr Leute wollten doch vor Ort einkaufen und ihre Angelegenheiten erledigen. „Überall wird zugemacht“, konstatiert Diana Aupperle aus Berglen. „Ich finde das nicht richtig.“ Die Bank werde von vielen alten Leuten genutzt, nicht jeder könne online gehen. Außerdem, sagt sie: „Das Menschliche geht verloren.“

Die Kreissparkasse selbst begründet die Entscheidung mit einer zu geringen Auslastung der betroffenen Filialen. In den vergangenen Monaten habe die Kundenfrequenz im Schnitt bei zwei pro Stunde gelegen, so Vorstandsmitglied Vincenzo Giuliano. In den Filialen würden Serviceleistungen, für die ein Mitarbeiter benötigt wird, kaum noch nachgefragt. 90 Prozent der Kundschaft nutzten stattdessen die Online- und Selbstbedienungsangebote der Kreissparkasse. Für die treue und meist ältere Laufkundschaft werde es Hilfestellungen geben. Was ist damit konkret gemeint?

Kreissparkasse sagt Hilfe zu

„In der Übergangsphase werden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort gezielt ältere Kundinnen und Kunden ansprechen, um mit ihnen gemeinsam die Bedienung der SB-Geräte durchzugehen und hier Hilfestellung zu leisten“, sagt Rebecca Straub, Pressesprecherin der Kreissparkasse. Zusätzlich biete die Kreissparkasse auf Wunsch die Möglichkeit, Bargeld telefonisch im Kundenservice zu bestellen. Das Geld werde dann nach Hause gesendet. Viele Services wie Überweisungen, Kontostandsabfragen, Karten bestellen, Verträge einrichten und sperren lassen, seien auch über Telefonbanking möglich. Für Überweisungen würden auf Wunsch Freiumschläge verteilt. „Grundsätzlich versuchen wir immer die individuelle Situation unserer Kunden zu berücksichtigen und gemeinsam eine gute Lösung zu finden“, versichert die Pressesprecherin.

Auf diese Hilfe setzt auch Oberbürgermeister Bernd Hornikel. Dass die Kreissparkasse Mittlere Brücke ab Oktober keinen persönlichen Kundenkontakt mehr anbietet, findet er sehr bedauerlich, aus betriebswirtschaftlicher Sicht aber nachvollziehbar. Nicht nur Schorndorf sei von der Schließung betroffen, sondern viele Kommunen im Remstal, erinnert er. „Ich werte es als positives Zeichen, dass die KSK Hilfestellungen für nicht technikaffine Kundinnen und Kunden anbieten möchte und hoffe sehr, dass diese Angebote ausreichen und angenommen werden.“

Ohne persönlichen Kontakt wird das Leben unpersönlicher

Gleichwohl sieht Michaela Salenbauch, Vorsitzende des Stadtseniorenforums, die Umwandlung der Filiale als einen Verlust für die älteren Menschen an. „Alles schließt und konzentriert sich auf die Kernstadt“, konstatiert sie. Die wenigsten älteren Menschen machten Onlinebanking. „Es geht vieles verloren“, sagt Michaela Salenbauch. Wenn der persönliche Kontakt in der Filiale wegfalle, werde das Leben wieder ein wenig unpersönlicher.