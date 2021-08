Immobilien in den Städten werden immer teurer, für viele sind sie schon jetzt unbezahlbar. Der Umzug aufs Land liegt nahe, zumal immer mehr Leute im Home-Office arbeiten. Doch für die Arbeit am heimischen Schreibtisch braucht man ein schnelles Internet – und genau daran wird in Oberberken derzeit gearbeitet. „Das Gold der 20er Jahre“, wie es Erster Bürgermeister Thorsten Englert bei einer Baustellen-Besichtigung in Oberberken nannte, sei das Top- Thema der Stadtwerke.

