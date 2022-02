Immer mehr Menschen arbeiten von zu Hause aus – doch fürs Home-Office braucht man meistens schnelles Internet. Für den Ausbau der Breitbandversorgung hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung weitreichende Beschlüsse gefasst. Für die Kernstadt sowie die Ortsteile Buhlbronn, Schornbach inklusive Mannshaupten und Haubersbronn will die Stadt in diesem Jahr Förderanträge bei Bund und Land stellen und ein Jahr später mit dem Ausbau starten.

Die Stadtverwaltung rechnet mit Zuschüssen