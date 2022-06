Schornbach: Warum Ortsvorsteherin Sandra Sachse zum ersten Bürgerempfang einlädt

Die Idee war nach einer Fragebogenaktion entstanden, die die Schornbacher Ortsvorsteherin Sandra Sachse kurz nach ihrer Wahl zur Ortsvorsteherin gestartet hatte. Damals wollte sie wissen, was die Schornbacher bewegt, was sie kritisieren und was ihnen in ihrem Ort gefällt. Und sie erfuhr: Die Menschen wünschen sich mehr Bürgernähe im Rathaus. Sie wollen genauer darüber informiert werden, was läuft, was geplant ist und was den Ortschaftsrat umtreibt. „Wir haben deshalb überlegt, ähnlich wie einen Neujahrsempfang einen Bürgerempfang zu veranstalten“, erzählt die Ortsvorsteherin.

Ehrungen in schönem Rahmen

Zur Idee, regelmäßig über Pläne und Vorhaben zu informieren, kam der Wunsch des Ortschaftsrats, engagierte Bürger zu ehren. Denn das Vereinsleben in Schornbach ist lebendig, im Ort gibt es laut Sandra Sachse Ehrenamtliche, die seit Jahrzehnten aktiv sind. Zwar wird in Schorndorf die Daimlermedaille verliehen, die auch ihre Berechtigung habe, aber nur selten vergeben werde. „Die, die sie bekommen, leisten sehr viel“, weiß die Ortsvorsteherin. Das schafften nicht alle Ehrenamtlichen, gleichwohl sollen einige von ihnen in einem schönen Rahmen mit einer Urkunde und einem kleinen Geschenk ausgezeichnet werden.

2020 und 2021 konnte der Bürgerempfang aufgrund der Pandemie noch nicht stattfinden – nun endlich folgt die Premiere: Am Dienstag, 21. Juni, veranstaltet der Ortschaftsrat zum ersten Mal seinen Bürgerempfang. Weil die Brühlhalle aktuell als Flüchtlingsheim genutzt wird, fiel sie als Veranstaltungsort aus. Alternativ wurde das evangelische Gemeindehaus dazu auserkoren. Einlass ist um 18.30 Uhr, los geht es mit einem Sektempfang. Anschließend stehen die Begrüßung und ein Grußwort der evangelischen Kirche und Musikstücke auf dem Programm. Danach berichtet die Ortsvorsteherin über die aktuellen Schornbacher Entwicklungen. Nach den Ehrungen und weiteren Musikstücken soll der Abend mit einem Ständerling ausklingen. Dabei sollen die Menschen mit den Ortschaftsräten ins Gespräch kommen können. Die Meinung der Bürger, ihre Anregungen, aber auch ihre Kritik sind gefragt. Dafür wird eine Pinnwand aufgestellt, an der Ideen und Kritik festgehalten werden können. Themen gibt es in Schornbach tatsächlich einige. So entsteht aktuell am Ortsrand das Baugebiet Beunden, in der kommenden Woche soll mit dem Bau der Seniorenwohnungen in der Ortsmitte gestartet werden. Außerdem stehen Baumaßnahmen bei der Sommerrainschule und beim Kindergarten Ellenberg an. Ein Thema ist auch das ersehnte Bürgerhaus, das sich der Ortschaftsrat in der Kelter gewünscht hatte. Neuen Untersuchungen zufolge müssen die Pläne aufgrund der Statik indes begraben werden. Für das Bürgerhaus wird ein alternativer Standort gesucht.

Noch im Frühling war angesichts der Coronazahlen nicht klar gewesen, ob der Bürgerempfang in diesem Jahr stattfinden kann. Der Ortschaftsrat einigte sich dann auf den Termin im Sommer. „Seit der Termin steht, läuft die Planung“, erzählt die Ortsvorsteherin. Im Nachhinein findet Sandra Sachse den Sommertermin ideal und möchte ihn auch in Zukunft gerne beibehalten. So könne nach der Rede der Stehempfang für die Bürger voraussichtlich im Freien stattfinden. Von kommendem Jahr an soll regelmäßig zum Bürgerempfang eingeladen werden.

Zwei Personen werden geehrt

Geehrt werden in diesem Jahr zwei verdiente Personen, auf die sich ausnahmsweise der Ortschaftsrat geeinigt hatte. „In Zukunft sollen die Vereine die Leute vorschlagen“, sagt Sandra Sachse.