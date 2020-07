Die auf vier Klassen ausgelegte Sommerrain-Grundschule in Schornbach platzt mittlerweile aus allen Nähten. Nicht nur wegen der ganzen Zusatz- und Förderangebote, die im Laufe der Jahre dazugekommen sind und die eine gute und starke Schulgemeinschaft ausmachen, sondern auch, weil ein den Klassenteiler von 28 überschreitender Einschulungsjahrgang 2018/19 dazu geführt hat, dass es an der Grundschule derzeit zwei zweite und damit insgesamt fünf Klassen gibt. Und dieser Trend, so sagen es die von