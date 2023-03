Schorndorf: Ärztin Dr. Lisa Federle erhält den Barbara-Künkelin-Preis

Der nur an Frauen verliehene Barbara-Künkelin-Preis ist eine Anerkennung für weibliche Selbstermächtigung gegen patriarchal-bürokratische Machtverhältnisse. In diesem Jahr hat ihn als 20. Frau Dr. Lisa Federle erhalten. Und ihr langer Freund aus Tübinger Tagen, der Musiker Dieter Thomas Kuhn, sagte in seiner Laudatio beim Festakt unter großem Beifall: „Dieser Preis kommt in die goldrichtigen Hände!“

Eine Ärztin, die anpackt: Das "Tübinger Modell"

Wer ist diese Frau, die neue Preisträgerin? Ärztin in Tübingen und eine Frau, die anpackt. Schon früh hat sie nach Ausbruch der Corona-Pandemie erkannt, dass zur Vermeidung größeren Unheils großflächig auf das Virus getestet werden müsse. Bereits im Oktober 2020 stellte sie auf eigene Kosten auf den Marktplatz von Tübingen ein Schnelltest-Mobil. Das Geld für die Tests streckte sie selbst vor. Die Leute standen Schlange.

Die Initiative wurde als „Tübinger Modell“ national und darüber hinaus von den Medien aufgegriffen. In Talkshows konnte Federle für die Sache werben. Ein Erfolg, lebensrettend. „Es wäre anders gekommen, wenn du nicht Druck gemacht hättest“, sagte Dieter Thomas Kuhn. Kriterien für den Barbara-Künkelin-Preis, so Elsbeth Rommel, die Vorsitzende des Preisgerichts, seien die Eigenschaften „rebellisch, gegen den Zeitgeist, innovativ und für die Zukunft“. Wird, so bekam man beim Festakt den Eindruck, allemal von Lisa Federle erfüllt. Und das, obwohl ihr der Erfolg ihres späteren Wirkens nicht gerade in die Wiege gelegt worden war.

Federle und ihr Engagement für Flüchtlinge

Sie erzählte so witzig wie eindrücklich von ihrer pietistischen Herkunft. „Keine Jeans, Zöpfchen ...“ Der Vater früh gestorben. Sie flog rebellierend von der Schule, bekam mit 17 ihr erstes Kind. Dann holte sie ihr Abitur nach und studierte Medizin. „Nebenbei“ noch drei Kinder. Sie wollte immer schon Ärztin werden. Im Alter von 37 Jahren war sie es dann. Sie engagierte sich 2015 medizinisch in den Auffanglagern für Flüchtlinge. Sie war „federle“-führend in der Testbereitstellung während Corona.

Und sie hat - unermüdlich - 2022 zusammen mit Michael Antwerpes und dem Schauspieler Jan-Josef Liefers den Verein „Bewegt Euch!“ gegründet, der coronageschädigten Kindern aus benachteiligten Verhältnissen ermöglicht, Sport zu treiben. Das Preisgeld geht an diese Initiative, sowie die Tantiemen aus ihrer erfolgreichen Biografie „Auf krummen Wegen“.

OB Hornikel: "Ich bewundere ihren Mut"

„Ich bewundere Ihren Mut, der die Probleme nicht wegschiebt, sondern nach Lösungen sucht, auch mit Risiko“, würdigte denn auch OB Hornikel in seiner Rede die Preisträgerin. In der Verleihungsurkunde heißt es dazu: „Ihre Haltung gründet in alltäglicher, praktischer Erfahrung und einer großen und tiefen Menschlichkeit.“

Und viel Humor, den sowohl Federle wie Kuhn in spitzen Anekdoten aus dem Tübinger Polit-Biotop, etwa über Boris Palmers alkoholfreie Geburtstagsparty, zum Besten gaben. Der Probleme auf der Welt sind gar viele, aber es darf auch gelacht werden. „Wir haben Spaß! Wir machen das nicht verbissen. Das ist das Geheimnis, wenn man ehrenamtlich arbeitet“, gab Federle dem Publikum mit auf den Weg.