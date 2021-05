Weniger Unterricht, Quarantäne und Wechselbetrieb, dafür ganz schön viel Stress: So hat der Alltag vieler Abiturienten in den vergangenen Monaten ausgesehen. An diesem Dienstag, Punkt neun Uhr, beginnen nun die Abiturprüfungen. Das erste Fach ist wie immer Deutsch, die letzte Prüfung findet am 19. Mai in Biologie statt. Zeit haben die Abiturienten coronabedingt bis 14.45 Uhr, eine halbe Stunde länger als in anderen Jahren. „Mit Maske schreiben zu müssen, ist belastender“, sagt Jürgen