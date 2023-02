Schorndorf: Antibiotika und andere Medikamente in den Apotheken weiter knapp

Auf manche Dinge kann man nicht lange warten. Dazu gehören für viele Menschen Medikamente wie zum Beispiel bestimmte Antibiotika. Egal ob zur Dauermedikation oder in akuten Notfällen - eine zuverlässige Versorgung mit Arzneimitteln ist für sie unverzichtbar. Was aber, wenn die Apotheken von den Lieferanten nicht mehr ausreichend Ware erhalten, oder diese nicht verlässlich und rechtzeitig ausgeliefert werden kann?

Jedes zweite Rezept in Apotheke in Schorndorf betroffen

„Die Lieferengpässe bei Medikamenten beeinträchtigen die Arbeit in den Apotheken sehr“, sagt Peter Gamm, Inhaber der Gaupp’schen Apotheke am Oberen Marktplatz in Schorndorf. Seinem Gefühl nach ist fast jedes zweite Rezept davon betroffen. Da sich die Lieferengpässe durch alle Medikamentengruppen zögen, wirken sich diese auf Patientinnen und Patienten aller Altersgruppen aus.

Allerdings sehe er die Situation bei Antibiotika zurzeit besonders kritisch. „Nach Möglichkeit bieten wir ein wirkstoffgleiches Präparat einer anderen Firma als Ersatz an“, so Gamm. Könne aber auch kein anderer Hersteller liefern, müsse man häufig eine alternative Lösung für die betroffenen Patientinnen und Patienten finden. Dies kann laut Gamm eine andere Packungsgröße oder eine andere Wirkstärke sein – bei der dann wiederum die Dosierung angepasst werden muss.

Medikamente müssen häufig aus dem Ausland importiert werden

In der Hubertus-Apotheke in Haubersbronn sieht die Lage nicht anders aus. Seit über 30 Jahren übe sie ihren Beruf nun aus, doch noch nie sei die Situation so schlimm gewesen wie jetzt, sagt eine Mitarbeiterin der Apotheke. Bestimmte Antibiotika seien derzeit fast gar nicht zu bekommen. Dies sei vor allem für Kleinkinder ein Problem: „Bei Erwachsenen findet man oft eine andere Lösung, aber bei Kindern, die noch keine Tabletten nehmen können und zum Beispiel ein Zäpfchen brauchen, gibt es häufig keinen Ersatz.“

In dringenden Fällen müssten Medikamente deshalb auch aus dem europäischen Ausland importiert werden, erklärt sie. Dazu gehörten EU-Staaten wie Frankreich oder Italien, aber auch Länder wie die Schweiz. Besonders peinlich findet sie es, dass zum Teil sogar Fiebersäfte aus der Ukraine importiert werden, um hier den Bedarf zu decken.

Um mit dem Problem umgehen zu können, verweist man in der Linden-Apotheke in Weiler Kunden manchmal auf andere Apotheken, die das Medikament vorrätig haben, sagt Apothekerin Patricia Schneider. „Wir mussten bisher zum Glück noch keinen Patienten leer ausgehen lassen“, sagt sie. Meistens bekomme sie so viel Ware, dass es gerade so ausreiche, die Lieferungen seien jedoch nicht zuverlässig. Daher müsse manchmal eine andere Apotheke das Medikament zur Verfügung stellen oder ein Ersatz gefunden werden.

Bürokratische Herausforderungen

Die Lieferengpässe führen auch zu bürokratischen Herausforderungen. Peter Gamm berichtet, dass er bei Großhändlern und Herstellern täglich nachfragt, wann welche Artikel wieder lieferbar sind. Diese Recherchearbeit sei zwar hilfreich, koste allerdings sehr viel Zeit. Ein Aufwand sei es auch, wenn Patienten als Ersatz auf einen anderen Wirkstoff ausweichen und die Arztpraxen dafür erst ein neues Rezept ausstellen müssen, damit die Krankenkassen nicht die Zahlung verweigern.

Auch Importe aus dem Ausland müssten die Krankenkassen erst genehmigen. Von den Kassen erhalte die Apotheke keinerlei Aufwandsentschädigung für die personalintensiven Zusatzarbeiten. In der Gaupp’schen Apotheke würde man sich freuen, wenn sich die Situation im Arzneimittelmarkt bald wieder normalisieren würde.

Fachpersonal aus der Gesundheitspolitik rechnet dem Apotheker zufolge in näherer Zukunft aber eher nicht damit.