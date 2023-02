Schorndorf: Beim vierten Mal Ausschluss aus der Kita - spätes Abholen rächt sich

Dass Eltern im Stau stecken oder nicht rechtzeitig vom Schreibtisch wegkommen und deshalb ihr Kind zu spät aus dem Kindergarten abholen, kommt immer wieder mal vor. In Schorndorf aber haben Eltern ihre Kinder offenbar als Druckmittel gegen die Verkürzung der Kita-Zeiten eingesetzt. „Es war ein Riesenärger, dass protestierende Eltern ihre Kleinen als Pfand benutzen“, sagte Oberbürgermeister Bernd Hornikel in der Sitzung des Gemeinderats. Mit einem deutlichen Zeichen hat der Rat jetzt auf die Vorgänge im Januar reagiert: Ab sofort müssen Eltern, die ihre Kinder wiederholt zu spät abholen, mit dem Ausschluss der Kinder aus der Kita rechnen.

„Wir können die Kinder nicht von einer Streife abholen lassen“

Hintergrund des Ärgers ist der drängende Fachkräftemangel in den Kindergärten, den nun die Familien schmerzlich zu spüren bekommen. Wie berichtet, werden ab September die Betreuungszeiten reduziert, Kitas sind dann nur noch zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr geöffnet. Bisher konnten Eltern ihre Kinder teilweise bis 17 Uhr betreuen lassen. Bereits im Januar wurde mangels Erzieherinnen das Betreuungsangebot in den Kindergärten Stöhrerweg, Hinter dem Zaun und Wirbelwind zurückgefahren.

Mit bemerkenswerten Reaktionen seitens mancher Eltern: In zwei der drei Kindergärten seien fast zehn Kinder immer wieder deutlich zu spät abgeholt worden, berichtet Claudia Lösler, Sprecherin der Stadt. Keine Einzelfälle also und schon gar keine Zufälle aus Sicht der Stadtverwaltung, die darin nur noch ein Riesenärgernis und sogar Nötigung sieht. „Wir können die Kinder doch nicht von einer Polizeistreife abholen lassen“, sagte Oberbürgermeister Hornikel in der Sitzung.

Inzwischen wurde für die drei Kitas Personal gefunden, im Februar wurden wieder längere Öffnungszeiten angeboten, so Claudia Lösler. Ausreißer beim Abholen gebe es nun nicht mehr. In den drei Einrichtungen hat sich die Situation also entspannt, doch das Problem bleibt. Denn das neue Kindergartenjahr kommt schnell und damit die beschlossene generelle Reduzierung der Betreuungszeiten.

Damit die Erzieherinnen dann nicht wieder fortgesetzt mit einigen Kindern auf Mama oder Papa warten müssen, hat der Gemeinderat nun einstimmig die Satzung geändert: Wird ein Kind mehr als zehn Minuten zu spät abgeholt, kann die Einrichtung eine Abmahnung aussprechen. Bei drei Abmahnungen innerhalb eines Kita-Jahres wird das Kind für einen Tag vom Besuch ausgeschlossen. Beim vierten Mal ist Schluss: Der Träger kann das Betreuungsverhältnis mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende beenden. Die Regelungen greifen übrigens nicht bei Verspätungen, die die Eltern nicht zu vertreten haben, also etwa bei unerwartbaren Straßensperrungen oder bei Unfällen.

Strafgebühr wäre weniger wirksam

Von einer Strafgebühr für zu spätes Abholen als Alternative zum Ausschluss hatte die Stadt abgesehen, weil der Verwaltungsaufwand hoch, die Wirkung aber geringer gewesen wäre. „Auch nach Meinung der Interessenverbände ist der Ausschluss der richtige Weg“, sagte Erster Bürgermeister Thorsten Englert. Zudem habe sich die Stadt juristisch beraten lassen.

Schilling empfiehlt „Elternarbeit“ wegen respektlosen Verhaltens

Im Gemeinderat stieß die neue Regelung auf großes Verständnis. „Ich finde es korrekt, dass Sie sich hinter Ihre Mitarbeiter stellen“, bescheinigte Julia Schilling der Verwaltung. Angesichts eines derart respektlosen Verhaltens empfahl die CDU-Rätin „Elternarbeit“ und unterstrich, dass die Stadt hier durchgreifen müsse. Bedauerlich fand es ihr Fraktionskollege Thorsten Leiter, dass das Instrument überhaupt gebraucht werde: „99 Prozent der Eltern“ betreffe es nicht.

Eltern mit dem Rücken zur Wand

Friedericke Köstlin (Grüne) stimmte dem Ausschluss ebenfalls zu, warb aber auch um Verständnis für die gestressten Eltern: „Wir müssen einschränken, was gewohnt war und auch gebraucht wird“, erinnerte sie. Viele Eltern stünden mit dem Rücken zur Wand und müssten diese Situation jetzt bewältigen.

„Ich habe viel Verständnis für die Nöte der Eltern“, erklärte auch ihre Fraktionskollegin Simone Höfer. Aber der Zweck heilige hier nicht die Mittel.