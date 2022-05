Schorndorf bekommt seine erste Fahrradstraße: Wo der Radweg entlangführen wird

Wie sollen Fahrradfahrer durch das Haubersbronner Gewerbegebiet Niederfeld kommen? Diese Frage stand jetzt zum vierten Mal zur Debatte. Nach Diskussionen im Ortschaftsrat, im Technischen Ausschuss und im Verkehrsbeirat war sie erneut Thema im Technischen Ausschuss.

Der hat nun zur Enttäuschung von Ortsvorsteher Erich Bühler die Empfehlung des Ortschaftsrats in Haubersbronn gekippt, der sich für einen Radschutzstreifen ausgesprochen hatte. Nach Ansicht Bühlers wäre das die sicherste Variante gewesen, beschlossen wurde stattdessen, die Erschließungsstraße als Fahrradstraße auszuweisen. Radfahrer sind hier grundsätzlich bevorrechtigt.

Die Vorteile einer Fahrradstraße liegen für Herbert Schuck, Fachbereichsleiter Infrastruktur, auf der Hand. „Es ist die kürzeste Verbindung und beste Lösung für schnelle Radfahrer“, sagte er. Der Autoverkehr müsse auf die Radfahrer achten, die wiederum könnten im Verkehr mitschwimmen. „Nach unserer Auffassung und der des Verkehrsbeirats ist das die beste Variante.“

Für Radfahrer sei eine Fahrradstraße die sicherste Straße

Erich Bühler warnte dagegen vor Unfallgefahren, die er schon deshalb sah, weil sich viele Radfahrer seiner Beobachtung zufolge nicht an die Verkehrsregeln halten. Das hätten Fahrradunfälle gezeigt, deren Ursache ein totales Missachten der Regeln gewesen sei. Seine Forderung: „Wenn das beschlossen wird, bestehen wir auf Schildern mit dem Hinweis, dass Radler die Straßenverkehrsordnung einhalten müssen.“

Für Fachbereichsleiter Herbert Schuck dagegen ist das Thema Fahrradstraße oder Radschutzstreifen eine Frage der Priorität. „Wir können nicht jedes Mal hin- und herspringen“, befand er. Sonst bekomme man in Schorndorf nie eine einheitliche Lösung. Außerdem sei die Verkehrsmenge in dieser Straße gering: „Da bräuchten wir gar keine Schutzstreifen.“

Diana Gallego, Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität, sprang ihm zur Seite: Für Radfahrer sei eine Fahrradstraße die sicherste Straße: „Er fährt in der Mitte und er ist bevorrechtigt.“ Auch Friederike Köstlin (Grüne) verwies auf den Schutz der Radler in den Fahrradstraßen, während Marcel Kühnert als Antwort auf den Ortschaftsrat bekannte, sich gerade auf Fahrradstreifen nicht besonders geschützt zu fühlen. CDU-Rat Manfred Bantel hielt die geplante Straßenbreite von 6,50 Meter angesichts parkender Lastwagen für „wahnsinnig knapp“.

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) erlaubt in Fahrradstraßen laut ADAC eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30. Autos, Motorräder oder Lkw dürfen den Radverkehr weder behindern noch gefährden. Sie dürfen also nicht drängeln, wenn Radler nebeneinander fahren – was hier ausdrücklich erlaubt ist.