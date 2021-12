Ein 84-jähriger BMW-Fahrer befuhr laut der Polizei am Donnerstag (02.12.) gegen 17 Uhr die Landesstraße 1151 von Schorndorf in Richtung Schlichten und geriet dort auf die Gegenfahrspur. Er streifte dabei einen entgegenkommenden VW und beschädigte diesen. Ein bei der Kollision abgerissener und umherfliegender Außenspiegel beschädigte noch ein weiteres nachfolgendes Auto. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

