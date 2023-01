Schorndorf-Buhlbronn: Après-Ski-Party mit Ikke Hüftgold war ein voller Erfolg

Bei eisigen -3˚ Grad stehen am Samstagabend auf mehr als 100 Metern Feldweg freudige Partygäste in Winterjacke mit Mütze, Schal und einem Bier in der Hand vor dem Buhlbronner Sportplatz. Sie alle warten auf das Gleiche: den Einlass zur jährlichen Winterfeier im Après-Ski-Stil des Fördervereins PSC Buhlbronn. Nach der zweijährigen coronabedingten Partypause hat sich einiges an Energie angestaut: Lautes Gelächter und angeregte Gespräche sind zu hören und neue Freundschaften werden bereits in der Schlange zum Eingang geknüpft. Sie freuen sich auf die drei DJs Alex van de Möck, Chris la Hütt und DJ Pilzi, aber besonders auf das Party-Highlight Ikke Hüftgold.

„Wir sind top organisiert“, freut sich Torsten Fischer, erster Vorstand des PSC Buhlbronn. Bereits im September haben er und die weiteren 13 Mitglieder des Vereinsausschusses mit der Planung der Après-Ski-Party begonnen. Dieses Jahr gibt es erstmalig einen Onlineticketvorverkauf und für spontane Nachzügler gibt es weitere 100 Karten an der Abendkasse. Die Chance, nach 20 Uhr noch an eine dieser Karten zu kommen, war allerdings gering. Denn mit lokalen Stammgästen und Freunden des Vereins und einem Party-Highlight wie Ikke Hüftgold waren die 1700 Tickets schnell ausverkauft.

Oliver Sickinger ist ebenso im Vereinsausschuss und kümmert sich dieses Jahr erstmals um den „Alpenimbiss“. Hier konnten sich hungrige Gäste beispielsweise eine Bratwurst holen. Der 31-Jährige sei schon seit 9 Uhr morgens am Sportplatz gewesen, um die Party-Location aufzubauen. Fünf Getränkestände, einen Imbisswagen, Toiletten, Feuertonnen und natürlich die Bühne in der Kelter bauten sich schließlich nicht von allein auf. „Ohne unsere freiwilligen Helfer wäre die Feier nicht möglich gewesen“, erzählt Oliver Sickinger und bedankt sich währenddessen bei den umstehenden Helfern. Die Freiwilligen waren sich alle einig, dass sie sehr gerne aushelfen und sich schon freuen, hinter der Theke mitzufeiern. Bei den Helfern handelt es sich hauptsächlich um ehemalige Vereinsmitglieder sowie deren Familie und Freunde - von Ehepartnern bis zu den Großeltern haben alle mitangepackt. „Hauptsache alle kommen heil wieder zu Hause an und hatten eine gute Zeit“, so Oliver Sickingers Wunsch für den Abend.

„Das Fest war ein voller Erfolg“

Um sich ein wenig aufzuwärmen, stehen Angelina und Kevin jeweils mit einer Tasse dampfendem Glühwein an einer der vielen Feuertonnen, die auf dem Hof verteilt stehen. Die beiden kommen aus Welzheim und haben über Facebook von der Feier in Buhlbronn erfahren. „Wir waren noch nie auf einer Après-Ski-Party und wollten das endlich mal ausprobieren“, erzählt die 19-Jährige. Vor allem freuen sie sich auf den Schlager-Star Ikke Hüftgold, der ein Hauptgrund für ihren Ticketkauf gewesen sei. „Gute Laune, tolle Stimmung und viel Spaß“ erhofft sich Angelina von dem Abend. „Wir wollen, dass auch dieses Jahr wieder der Berg brennt“, sagt Torsten Fischer zu Beginn des Abends. Er wolle nach der langen Pause endlich wieder eine „richtig gute Party machen“ und hoffe, dass die Veranstaltung reibungslos verlaufe. Dieser Wunsch soll auch wahr werden: Am Sonntagmorgen bestätigt der Zweite Vorsitzende des Fördervereins Rolf Zondler, dass es „nicht eine Auseinandersetzung“ gegeben habe und die Gäste friedlich miteinander feierten. Ein Grund dafür waren die vielen Hilfskräfte vor Ort: Mehr als 20 Feuerwehrkräfte, sechs Rettungswagen und 15 Sicherheitsleute sorgten für einen sicheren Abend.

„Das Fest war ein voller Erfolg" und Ikke Hüftgold habe „die Menge zum Kochen gebracht", berichtet der Zweite Vorsitzende. Das bekräftigt auch einer der Gäste, Kevin Lermer: „Die Stimmung war megagut und die Kelter voll", erzählt er nach Ikkes Auftritt. Er freue sich über die „lustige Sause" trotz der eisigen Temperaturen. Der Schlagersänger performte ungefähr eine Stunde seine bekanntesten Hits und brachte die Wände der Kelter zum Zittern. „Alles in allem sind wir mehr als zufrieden, wie es lief", so Rolf Zondler.