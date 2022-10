Schorndorf: Corona-Maskenpflicht für Heimbewohner nur schwer nachvollziehbar

„Völlig unverhältnismäßig ist die Vorgabe, dass nicht nur für Mitarbeitende, sondern auch für Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen eine FFP2-Maskenpflicht gilt – auch in gemeinschaftlich genutzten Räumen. Nur im eigenen Zimmer soll diese Pflicht entfallen. Das ist schwer nachzuvollziehen, denn in den Festzelten und den Stadien fallen sich die Menschen ohne Maske in die Arme, in den Pflegeheimen müssen Bewohnerinnen und Bewohner in der Wohngruppe, also in ihrem Wohn- und Esszimmer, eine FFP2-Maske tragen“, Claudia Oberländer, Hausdirektion – Evangelische Heimstiftung Spittler-Stift, sagt frei heraus, was sie denkt.

Das sei völlig praxisfern, denn niemand könne einen Bewohner zwingen, eine Maske auf- und abzusetzen. „Diese Vorgabe zeigt, wie weit Minister Karl Lauterbach von der Realität inzwischen entfernt ist und wie leichtfertig er das Selbstbestimmungsrecht und die Freiheit von pflegebedürftigen Menschen verletzt“, so Oberländer weiter.

„Eklatanter Eingriff in ihr Selbstbestimmungsrecht“

Seit dem 1. Oktober gilt in Pflegeheimen und Krankenhäusern die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken. Für Besucherinnen und Besucher hat sich dadurch nichts verändert. Auch für die Mitarbeiter ergeben sich nur wenige Änderungen. Wie sich die Neuerung des Infektionsschutzgesetzes hingegen auf die Bewohnerinnen und Bewohner auswirkt, ist ein massive Veränderung. Während die Corona-Regelungen in der Öffentlichkeit kaum Einschränkungen zur Folge gehabt hätten, bedeuten sie für Pflegende eine „extreme Belastung und für Pflegebedürftige einen eklatanten Eingriff in ihr Selbstbestimmungsrecht“, so Claudia Oberländer. Die Pflege sei in zweieinhalb Jahren Corona einiges gewohnt und auch bereit, vieles auszuhalten, um Heimbewohner zu schützen. „Aber das, was jetzt als Covid-19-Schutzgesetz in Kraft getreten ist, überspannt den Bogen mit Vorgaben, die in der Praxis teilweise nicht umzusetzen sind.“

Welchen Weg das Spittlerstift geht? „Wir haben unseren Mitarbeitenden deshalb den Spielraum gegeben und gesagt, dass sich die Maskenpflicht unmittelbar an die Bewohnerinnen und Bewohner richtet. Es lässt sich keine Pflicht der Mitarbeitenden ableiten, die Bewohner zum Maskentragen anzuhalten oder ihnen die Maske aufzusetzen. Ein Aushang ist ausreichend, mit dem auf die Maskenpflicht hingewiesen wird.“

Und es sei sicherzustellen, dass jedem Bewohner eine FFP2-Maske zur Verfügung gestellt und Hilfestellung beim Auf- und Absetzen der Maske geleistet werde, wenn dies gewünscht wird. Oberländer fügt an: „Vereinzelt hatten wir übrigens auch Angehörige, die mit Klagen gedroht haben, sollten ihre Eltern gezwungen werden, gegen ihren Willen eine FFP2-Maske aufzusetzen.“ Dass es Heimbewohnern teilweise schwer zu vermitteln ist, wann sie eine Maske tragen müssen und wann nicht, sagt auch die Einrichtungsleiterin des Evangelischen Marienstifts, Marcelle Hofmann.

Durch Maskenpflicht verunsichert

Selbst ein Laie kann sich vorstellen, dass es beispielsweise bei Menschen mit fortgeschrittener Demenz kaum machbar ist, dass der Betroffene seine Maske aufbehält. Andere sind eventuell durch die neue Maskenpflicht stark verunsichert und verlassen ihr Zimmer womöglich nicht mehr. Das ist dann wie eine Isolation wie zum Anfang der Pandemie.

„Wir im Evangelischen Marienstift und auch mein Kollege Kay Egermann im Karlsstift tun alles für die Sicherheit unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Wir setzen ein intensives Hygienekonzept um“, erklärt Hofmann. Im Evangelischen Marienstift testen sich die Mitarbeitenden arbeitstäglich, „die Bewohner testen wir dreimal wöchentlich“.

Zutritt haben Besucher und Angehörige nur mit der Vorlage eines Schnelltestes, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. „Das kontrollieren wir engmaschig. So können wir unsere Bewohner effektiv vor einer Corona-Infektion schützen.“

Marcelle Hofmann greift die Regel noch mal auf: „Jetzt sollen unsere Bewohner zusätzlich in ihrem Zuhause eine Maske aufsetzen? Das ist sehr schwer zu vermitteln. Ich denke, in einer Klinik ist die Akzeptanz eher gegeben, da eine Klinik kein Zuhause ist.“