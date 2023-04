Schorndorf: Darum öffnet die Deponie am Dienstag (4.4.) erst am Nachmittag

Das Entsorgungszentrum, also die Deponie Schorndorf an der Göppinger Straße Richtung Oberberken, ist am Dienstag, 4. April, halbtags geschlossen.

Der Grund sind Wartungsarbeiten an den Fahrzeugwaagen. Eine Einfahrt zur Abgabe von Abfällen oder Wertstoffen ist während derr Wartungsarbeiten nicht möglich. Das Entsorgungszentrum öffnet daher erst um 13 Uhr.

Das Entsorgungszentrum Kaisersbach schließt aus diesem Grund bereits um 12 Uhr und öffnet erst wieder am Mittwoch, 5. April, seine Tore.

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft Rems-Murr (AWRM) bittet darum, geplante Anlieferungen entsprechend zu koordinieren. Weitere Informationen gibt es bei der AWRM-Abfallberatung, 0 71 51/5 01-95 35.