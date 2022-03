Manch einem, der am Mittwoch (09.03.) seine Mittagspause in der Sonne verbracht hat, wird es aufgefallen sein: Innerhalb kürzester Zeit fuhren verschiedene Streifenwagen der Polizei gemächlich durch die Innenstadt: über den Marktplatz, dann in Richtung Johann-Philipp-Palm- oder Schlichtener Straße. Was war da los? Polizei-Pressesprecher Rudolf Biehlmaier: „Keine Gefahrenlage. Es sind routinemäßige Fahrten des Streifendienstes. Allerdings gibt es Tage, an denen wird der normale