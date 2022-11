Schorndorf: Der Weihnachtsbaum für den Marktplatz ist ausgesucht

Noch steht er in seiner vollen Pracht im Garten der Familie Rienecker: der Baum, der in diesem Jahr als Weihnachtsbaum den Schorndorfer Marktplatz ausschmücken wird. Eine Fichte, die vor mehr als 30 Jahren gepflanzt wurde und eine stattliche Höhe von guten 16 Metern erreicht hat.

Alle Kriterien erfüllt

Gartenbautechniker Felix Bochterle von den Zentralen Diensten Schorndorf, bei dem sozusagen die Fäden für eine Auswahl des Baumes zusammenlaufen, freut sich: „Ich habe mir den Baum angeschaut und er erfüllt alle Kriterien.“ Zu diesen gehören: Die Gattung sollte eine Fichte oder Tanne sein, der Wuchs sollte gleichmäßig sein, die Höhe sollte 15 Meter nicht unbedingt unterbieten und in der Breite sollte er schmal gewachsen sein.

Wie ein Weihnachtsbaum ausgesucht wird? „In der vergangenen Zeit war es so, dass sich Bürger über das ganze Jahr hinweg bei uns gemeldet haben und uns darauf hingewiesen haben, dass bei ihnen ein Baum im Garten steht, der als Weihnachtsbaum infrage käme“, erklärt Bochterle, der sich seit gut fünf Jahren um diese Aufgabe kümmert.

Der 30-Jährige fügt an: „Das hat ein bisschen nachgelassen. Wenn ich dann im Oktober mitbekomme, dass wir noch keinen passenden Baum angeboten bekommen haben, werde ich aktiv und nutze sämtliche Kanäle, um die Bürger aufzurufen, sich bei mir zu melden.“ Im Mai oder April schon auf die Bürger zuzugehen, finde er selbst nicht passend, sagt der Gartenbautechniker, denn „da möchte niemand was mit Weihnachten zu tun haben“. In diesem Jahr kam Familie Rienecker auf Felix Bochterle zu und machte auf ihre „alte“ Fichte auf dem Grundstück hinterm Haus aufmerksam.

„Das ist wirklich ein imposanter Baum“, hat Felix Bochterle festgestellt und ihn für den Marktplatz als passenden Weihnachtsbaum auserkoren. Der 30-Jährige erinnert sich an einen Satz des früheren Oberbürgermeisters Matthias Klopfer, der sagte, der Baum müsse bis ins dritte Stockwerk ragen.

Abgeholzt wird die Fichte Ende kommender Woche, um dann direkt in der Schorndorfer Innenstadt platziert zu werden. In Abstimmung mit dem Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement und dem Ordnungsamt wird der Transport vorbereitet – ein logistisches Unterfangen. „Es werden zwei Lastwagen im Einsatz sein. Wir fahren über die Gottlieb-Daimler-Straße zum Marktplatz, dort werden Parkverbotsschilder aufgestellt, damit wir auch durchkommen.“

Keine Weihnachtsmütze in diesem Jahr

Wenn der Baum am Kran hängt, sei es immer ein „spektakuläres Bild“, sagt Bochterle. Beschädigt sollte nichts werden. Die Zimmerei stehe aber parat, sollte ein Ast abbrechen und noch eine „Schönheitsreparatur am Baum nötig sein“. Für das Erstrahlen des Baumes werden die Stadtwerke sorgen, die die Lichterkette anbringen – übrigens: Der Baum wird der einzige „große“ weihnachtliche Hingucker auf dem Marktplatz sein, denn die Weihnachtsmütze wird aus Einsparungsgründen in diesem Jahr nicht auf dem Rathausdach angebracht.