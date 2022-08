Schorndorf: Die zweite schnelle Stromtankstelle ist am Start

In Schorndorf gibt es eine neue Stromtankstelle: Mit der Inbetriebnahme der Schnellladesäule der Stadtwerke Schorndorf am Hotel Reich haben die Stadtwerke damit insgesamt 20 öffentliche Ladepunkte. „Die Ladestationen werden erwartungsgemäß gut angenommen, vor allem die Schnellader sind sehr beliebt“, berichtet der kaufmännische Geschäftsführer Daniel Beutel.

Schnelles Laden in der Rosenstraße

Im März war die erste öffentliche Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge von den Stadtwerken Schorndorf in der Rosenstraße in Betrieb genommen worden. Fünf Monate später ist die zweite Schnellladesäule dazugekommen. Hier handelt es sich ebenfalls um eine Schnellladesäule vom Typ Alpitronic Hypercharger mit 150 Kilowatt Ladeleistung und zwei Ladepunkten. Die Säule ist öffentlich zugänglich und liegt direkt an der Ausfahrt der B 29.

„Die Zulassungszahlen für Elektroautos steigen, daher ist es wichtig, die Zahl der Ladesäulen dort zu erhöhen, wo sie benötigt werden“, sagte Erster Bürgermeister Thorsten Englert bei der Einweihung. Um die Elektromobilität und den Klimaschutz im Rems-Murr-Kreis einen großen Schritt nach vorne zu bringen, sei der flächendeckende Ausbau mit Ladesäulen ein wichtiger Schritt.

Zahlen mit Kreditkarte

Für das Laden an Ladesäulen benötigen Verbraucher entweder eine Ladekarte oder eine entsprechende Smartphone-App oder sie scannen mit ihrem Smartphone einen QR-Code an der Ladesäule. Die Zahlung per Kreditkarte ist daher an der Schnellladesäule in der Stuttgarter Straße ebenfalls möglich. Weitere Infos gibt es im Kundencenter der Stadtwerke Schorndorf,07181 / 96450-444. Per E-Mailist das Kundencenter unter info@stadtwerke-schorndorf.de erreichbar.