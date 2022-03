Die überwiegende Mehrheit der Rentnergeneration ist mit ihrer Wohnsituation zufrieden und will langfristig in den eigenen vier Wänden bleiben. Das ist nicht neu, aber mit dem Älterwerden oder mit einer Behinderung und Krankheit gewinnt das Wohnen noch viel mehr an Bedeutung. Barrieren sind es dann oft, die den Verbleib in der vertrauten Wohnung schwer oder gar unmöglich machen. Stufen können fast nicht mehr überwunden werden, der Schritt über die zu hohe Kante der Duschwanne kann